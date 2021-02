Individuati e denunciati gli autori di una violenta aggressione

Nella giornata di ieri, i militari della stazione carabinieri di Borgo Grappa, a conclusione di una attività d’indagine, scaturita dalla denuncia sporta da un 25enne di origini indiane per una precedente aggressione subita in Sabaudia, il 14 dicembre dello scorso anno, ad opera di suoi connazionali, deferivano all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per i reati di “lesioni in concorso e minacce” cinque giovani di età compresa tra i 26 ed i 36 anni, tutti di origini indiane.

I militari operanti riuscivano a conclamare inconfutabili indizi di reità nei confronti dei prevenuti, che nel corso dell’episodio delittuoso utilizzavano un’arma da taglio e bastoni di legno nei confronti della vittima