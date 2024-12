INPS, annunciato stop servizi a dicembre: la giornata da segnare

Stop ai servizi per il mese di dicembre: ecco le novità INPS da segnare sul calendario per evitare disagi e spiacevoli conseguenze.

Acronimo di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’INPS rappresenta uno degli enti pubblici più importanti per i cittadini italiani. Dal momento della sua fondazione nel 1898, l’ente gestisce una vasta gamma di servizi legati alla previdenza e all’assistenza, supportando l’economia di milioni di cittadini.

L’INPS è impegnato annualmente nell’erogazione di molteplici prestazioni, tra cui pensioni, assegni familiari, indennità di disoccupazione e contributi per il congedo parentale. Non solo, l’ente fornisce assistenza anche nella gestione delle pratiche relative alle prestazioni erogate e alle numerose richieste avanzate dai cittadini.

In quanto ente principale dedito alla tutela sociale di tutti i cittadini, i servizi dell’INPS non si rivolgono solo ai cittadini italiani, bensì anche a tutti i residenti stranieri in Italia i quali presentano il diritto alle prestazioni previdenziali. Nelle ultime ore, tuttavia, l’ente ha reso nota una comunicazione fondamentale per la gestione dei servizi nei prossimi giorni.

INPS annuncia lo stop ai servizi: la comunicazione ufficiale

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha recentemente comunicato uno stop dei servizi, atteso per la giornata di venerdì 13 dicembre 2024. L’interruzione è direttamente collegata allo sciopero nazionale proclamato dalle Confederazioni Sindacali FI, SI, USB-PI. La protesta interesserà tutti i settori e potrebbe comportare numerosi disservizi e rallentamenti nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza.

La Confederazione ha indetto lo sciopero per esprimere il dissenso dei lavoratori italiani in merito alle recenti politiche e misure introdotte dal Governo. Non solo, l’interruzione dei servizi è pensata per denunciare le attuali condizioni di molti lavoratori italiani e per chiedere miglioramenti nel prossimo futuro. Lo sciopero nazionale, quindi, potrebbe avere un impatto significativo su tutte le attività e sui servizi erogati dall’INPS.

Gli sportelli fisici, i servizi telefonici e i servizi online, potrebbero subire delle interruzioni o dei rallentamenti a causa della mancanza di personale addetto. Quest’ultimi, infatti, hanno aderito ampiamente allo sciopero nazionale previsto e potrebbero risultare in presenza notevolmente ridotta il giorno 13 dicembre 2024.

In questo scenario, è consigliabile informarsi preventivamente sulla situazione dei servizi INPS, evitando di effettuare prenotazioni o richieste durante il giorno dello stop. Si prevede, inoltre, che i servizi dell’ente pubblico torneranno alla normalità a partire dal giorno 14 dicembre, salvo ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell’INPS.