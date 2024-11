INPS, invito ufficiale a tutti gli italiani: “Accadrà il 7 dicembre”

Il 7 dicembre 2024 è un giorno importante, secondo l’INPS: tantissimi italiani potrebbero aver interesse a segnarsi questa data.

Quando l’INPS comunica una data, di solito, ci si trova di fronte a informazioni chiave legate a scadenze, procedure e attivazioni di servizi. Per esempio, si è abituati a prestare attenzione alle comunicazioni con cui l’INPS comunica le date in cui le pensioni inizieranno a essere erogate. Altre date riguardano le scadenze fissate per le domande di congedo di maternità o paternità.

Poi, ci sono le date di pagamento delle prestazioni sociali, come gli assegni familiari o le pensioni, e altri riferimenti cruciali con cui l’istituto cerca di garantire a tutti i cittadini servizi entro tempistiche chiare. Nell’ultima comunicazione pubblicata dall’INPS, però, la data in oggetto, il 7 dicembre, non si riferisce a un pagamento o a una scadenza di presentazione di una domanda.

La nota pubblicata il 20 novembre 2024 dall’INPS ha come oggetto un invito. E chi sono i destinatari? Tutti, non soltanto i pensionati o quei contribuenti che, per un motivo o l’altro, hanno spesso a che fare con l’istituto della previdenza sociale.

L’invito dell’INPS per il 7 dicembre: cosa succede

Nella nota si legge che l’INPS invita il pubblico a visitare il prestigioso Palazzo Wedekind con le sue ricche collezioni d’arte. Le visite saranno possibili solo il 7 dicembre, e saranno suddivise in otto turni nelle fasce orarie 9-13 e 15-19. Come si legge sul comunicato, tali visite sono però riservate a gruppi di massimo venti persone. E, per partecipare, è obbligatoria la prenotazione. La si può fare online entro le 13:00 del primo dicembre 2024.

Per la prenotazione, è necessario compilare una scheda indicando il proprio nome, il cognome, il codice fiscale, l’indirizzo email e il numero di telefono. Palazzo Wedekind è un edificio storico situato in piazza Colonna, a Roma. Costruito nella seconda metà del XVIII secolo e poi completamente ristrutturato nel XIX secolo, il palazzo è attualmente di proprietà dell’INPS e ospita la sede del quotidiano romano Il Tempo.

Al suo interno sono conservate delle opere straordinarie. Ci sono tantissimi lavori di artisti moderni e contemporanei. Dai futuristi Boccioni e Carrà fino a Modigliani e De Chirico. Dunque, l’INPS offre agli italiani la possibilità di visitare un vero e proprio museo, con opere di straordinario valore storico, artistico e culturale. L’istituto, come si legge nella nota, si riserva il diritto di annullare, ridurre o modificare gli orari e la composizione dei gruppi in caso di forza maggiore.