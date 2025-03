INPS Marzo 2025, il calendario completo dei pagamenti: Naspi, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e pensioni

In merito a marzo 2025 andiamo a vedere il calendario completo dei pagamenti dell’INPS tra Naspi, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e pensioni.

Questi strumenti di sostentamento sono fondamentali per chi ne usufruisce come reddito e dunque diventa importante andare ad analizzare più da vicino le date. Prima di svelarvi tutto vogliamo spiegarvi la differenza tra questi termini fin qui analizzati. La NASPI è una sigla che sta per Nuova assicurazione sociale per l’impiego e si tratta dell’indennità mensile di disoccupazione e spetta a chi viene licenziato per giusta causa o per motivi economici come crisi aziendale o fallimento. L’Assegno Unico invece è l’aiuto che viene erogato alle famiglie con figlio a carico e viene attribuito per ogni figlio fino ai 21 anni.

L’Assegno di inclusione (ADI) è il servizio che consente di chiedere un sostegno economico da parte di quegli utenti che si trovano in condizione di fragilità economica per ottenerlo ci sono dei requisiti prestabiliti. Per ultimo ci sono le pensioni che possono essere di vecchiaia, superati i 67 anni, oppure di invalidità, per chi ha un handicap certificato. Andiamo dunque a vedere le scadenze legate al mese di marzo iniziato nel weekend che ci lasciamo alle spalle.

NASPI, Assegno unico, Assegno di inclusione e pensioni: le date dell’INPS

Per quanto riguarda le date dell’INPS partiamo dalla NASPI che per marzo 2025 è prevista entro la metà del mese. La data di riconoscimento di tale sussidio dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda dal disoccupato. Per quanto riguarda l’Assegno unico invece questo verrà pagato dopo la metà del mese a chi ne è precettore, si calcola attorno il 17 e il 19.

L’ADI, o Assegno di inclusione, prevede il pagamento entro il 17 del mese per i nuovi beneficiari, mentre chi lo ha già percepito il mese scorso lo riceverà entro il 27 attraverso un’erogazione personalizzata anche dal punto di vista prettamente delle date.

Infine le pensioni sono l’argomento più chiaro anche perché maggiormente stabile nella datazione rispetto agli altri pagamenti. Solitamente è previsto per il primo giorno bancabile del mese quindi chi ha una pensione dovrebbe averla ricevuta oggi 3 marzo sul saldo visto che i primi due giorni del mese sono stati quelli del weekend.

Per qualsiasi informazione l’Istituto di Previdenza Nazionale rimane a disposizione di tutti gli italiani con la possibilità anche di chiedere informazioni direttamente allo sportello della posta del nostro quartiere di residenza. Insomma ci sono tutti modi per chiarire eventuali dubbi già a partire da oggi.