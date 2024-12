Instagram, arriva una novità che non passa inosservata: cosa potremo fare adesso

Su Instagram arriva una novità che non passa inosservata: ecco cosa si potrà fare da ora in poi.

Lanciata nel 2010, Instagram è una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti. Nel corso degli anni la piattaforma si è sempre rinnovata rispondendo alle esigenze degli iscritti e mantenendosi al passo coi tempi. Nata come app dedicata alla condivisione di scatti con i propri amici, oggi permette di pubblicare video, stories e note, con diverse opzioni per la personalizzazione dei contenuti. Ora per l’applicazione è arrivato il momento di aggiornarsi con un’altra novità.

Negli ultimi tempi Instagram ha fatto parlare molto di sé per via del lancio dei cosiddetti teen account. La piattaforma ha introdotto una serie di restrizioni per i minori che la utilizzano, nell’intento di offrire una maggiore tutela durante la navigazione online. I limiti riguardano, per esempio, le interazioni e i messaggi (che potranno essere inviati solamente dagli utenti già seguiti) e i contenuti sensibili.

In questi giorni l’applicazione è tornata ad attirare l’attenzione degli iscritti con il rilascio di una novità che mira ad incentivare la condivisione di contenuti di vario genere tra creators e followers. Non sono rari i casi in cui i primi si sentono “sotto pressione” all’idea di pubblicare post che potrebbero non ricevere un buon feedback.

Instagram, la novità che fa felici i creators: di cosa si tratta

Grazie ai cosiddetti reel “di prova”, i creatori di contenuti hanno la possibilità di condividere video che non sono visibili ai followers. Questi appariranno agli utenti che non figurano tra i seguaci e non verranno mostrati nella griglia del proprio account. Per poter utilizzare la nuova funzione, basta selezionare la voce “trial” prima della pubblicazione di un video.

In tal modo, il post verrà condiviso in una sezione separata e sarà consigliato a coloro che non configurano tra i propri followers. Una volta trascorse 24 ore gli utenti potranno controllare le metriche del reel analizzando il numero di like, commenti, visualizzazioni e condivisioni. Inoltre, si potrà decidere se pubblicare o meno il video con i seguaci.

L’obiettivo della novità è permettere agli user di sperimentare nella creazione di contenuti, senza temere che i followers possano non gradire la realizzazione di nuove tipologie di video. Nel caso in cui il reel di prova arrivi ad un determinato numero di visualizzazioni nei tre giorni successivi alla pubblicazione, gli utenti potranno anche attivare una funzione che consente di condividere i video in automatico.

In tantissimi hanno accolto positivamente la nuova funzionalità. Tuttavia, alcuni utenti ne hanno sottolineato i limiti. I reel di prova infatti potrebbero necessitare di più tempo per avere un certo riscontro, dato che non vengono mostrati ai followers. Inoltre, anche se il video dovesse ottenere un buon esito tra gli utenti che non rientrano tra i seguaci non bisogna dare per scontato che lo stesso accadrà con i followers.