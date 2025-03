Intesa Sanpaolo, bonifici di 1000 euro per i clienti: ecco cosa sta succedendo

I clienti di banca Intesa Sanpaolo, nelle scorse ore, si sono visti accreditare misteriosi bonifici da 1000 euro. La sorpresa è stata tanta. La banca si è affrettata a spiegare tutto.

Mille euro non cambiano la vita ma di certo trovarsi, all’improvviso, con 1000 euro in più sul conto corrente senza aver mosso nemmeno un dito per guadagnarli, non dispiacerebbe proprio a nessuno. Sembra incredibile ma è quello che è successo, nelle scorse ore, a tantissimi clienti della banca Intesa Sanpaolo.

Un premio fedeltà? Un incentivo a non cambiare mai banca? La sorpresa è stata tantissima da parte dei correntisti che hanno scoperto l’accredito per caso mentre stavano controllando, come di consueto, il proprio estratto conto tramite l’App. Gran parte dei clienti ha contattato la propria filiale per segnalare l’anomalia.

A fronte di chi ha ricevuto, qualcun altro, invece, ha perso, notando addebiti improvvisi di diverse centinaia di euro. Insomma che la banca più famosa e grande d’Italia sia improvvisamente impazzita e abbia fatto addebiti e accrediti a caso? Niente di tutto ciò. Nel prossimo paragrafo vediamo che cosa sta succedendo.

Intesa Sanpaolo: bonifici misteriosi sui conti di alcuni clienti

Anche le banche sbagliano. E così alcuni clienti della banca Intesa Sanpaolo, nelle scorse ore, si sono visti accreditare bonifici di circa 1000 euro senza sapere minimamente la provenienza. La banca è intervenuta poco dopo per spiegare cosa stava succedendo e il motivo di tali accrediti.

Venerdì 28 febbraio, nel primo pomeriggio, Intesa Sanpaolo è andata in “down”. No, non è fallita, non preoccupatevi. Semplicemente i servizi online sono “crollati” e i clienti non hanno potuto fare l’accesso all’App della banca per qualche ora. Naturalmente, come sempre accade in questi casi, l’ansia è salita e nel giro di poco e il servizio clienti è stato inondato da segnalazioni.

Fin qui, tutto sommato, nulla di strano: accadono piuttosto spesso fenomeni di questo tipo un po’ in tutte le banche. La cosa strana è che, non appena i servizi online sono tornati disponibili, molti correntisti hanno notato di aver ricevuto sul proprio conto corrente misteriosi bonifici da 1000 euro.

Ad altri, invece, 1000 euro sono stati tolti anche se l’operazione effettuata non era andata a buon fine. Che cosa è successo? Niente di nuovo, a dire il vero: quando i sistemi di una banca vanno in tilt questo genere di anomalie succedono e così capita che ad alcuni vengano prelevati soldi per operazioni non andate a buon fine mentre sul conto di altri appaiano “bonifici fantasma”.

La banca si è affrettata a scusarsi con tutti i suoi clienti per i disagi e si è affrettata a comunicare che tutti i problemi sarebbero stati risolti nel minor tempo possibile. Infatti i bonifici o i MAV non andati a buon fine sono stati stornati e questi misteriosi bonifici di 1000 euro accreditati a caso, sono spariti nel giro di poche ore.