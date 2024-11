Intesa Sanpaolo down 4 volte in un mese: il motivo dei continui malfunzionamenti

Gli utenti Intesa Sanpaolo notificano nuovamente un down, che si è già verificato nel corso delle ultime settimane: cosa sta accadendo al sito ufficiale della banca.

La gestione delle proprie finanze in modo autonomo è divenuta nel corso degli anni sempre più scorrevole ed intuitiva grazie ai siti e alle applicazioni dedicate. Ogni banca mette a disposizione dei propri clienti tutti gli strumenti necessari per verificare lo stato del proprio conto, accedendo facilmente nell’area riservata e svolgendo tutte le attività del caso.

Una possibilità che, nelle ultime settimane, è venuta a mancare più di una volta per gli utenti di Intesa Sanpaolo, come le stesse segnalazioni giunte hanno riportato. Lunedì 25 novembre si è presentato un disservizio che ha messo il sito ufficiale in down, ma non era la prima volta che questo accadeva. Nell’arco di circa un mese infatti, si era già verificato almeno tre volte sempre in corrispondenza dell’inizio della settimana.

Come è stato riconosciuto il problema? Gli utenti Intesa Sanpaolo si sono trovati nuovamente di fronte ad un messaggio ormai noto, che impediva di procedere nelle normali operazioni una volta inseriti i propri dati per effettuare il login. I particolare, nell’avviso si leggeva: “Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi”.

Segnalazioni in tutta Italia: disservizio e risoluzione Intesa Sanpaolo

Tentare di accedere alla propria area personale sul portale di una banca e non riuscirci può creare non poco disagio. É ciò che si sono trovati più volte ad affrontare i clienti Intesa Sanpaolo, i quali hanno vissuto l’ultima disavventura lo scorso lunedì. Come di consueto accade, numerose giungono le segnalazioni registrate da Downdetector, che in questa occasione provenivano praticamente da tutta Italia.

Un picco notevole che ha superato quello dei malfunzionamenti notificati nelle settimane precedenti e che ha raggiunto più di 2.100 avvisi nel corso di pochi minuti. Nonostante qualche accenno riportato durante la mattinata, l’intervallo più complesso è stato registrato attorno alle ore 16 del pomeriggio. Sul momento nessuna particolare comunicazione ufficiale è giunta da parte di Intesa Sanpaolo in merito al disservizio, pertanto non c’è stato effettivamente modo di comprendere quali fossero i problemi tecnici all’origine del disagio.

Un’assenza di notizie che ha agitato gli utenti, ma che fortunatamente, non ha portato a conseguenze prolungate. Stando alle analisi sull’evoluzione del disservizio, è stato notato un notevole calo di segnalazioni dopo circa mezz’ora dal picco. Intorno alle 17 dunque, i clienti Intesa Sanpaolo sono tornati ad utilizzare il loro portale come di consueto.