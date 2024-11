In inverno mi colava sempre il naso anche senza raffreddore: adesso so perché

Se in inverno ti cola sempre il naso anche quando non sei raffreddato ecco a cosa fare attenzione.

Anche quando amiamo la stagione invernale, con le sue giornate di pioggia che ci permettono di starcene al caldo con cioccolata calda, libri e tv, il Natale e la magia che porta con sé, bisogna ammettere che c’è un problema fastidioso con cui fare i conti in questo periodo. Parliamo del naso che cola anche quando non siamo raffreddati. Se è successo anche a te, c’è qualcosa che dovresti sapere.

Si tratta di uno degli inconvenienti più odiosi dei mesi freddi: anche quando siamo in perfetta salute, ecco che il naso inizia a fare i capricci e ci ritroviamo a sprecare una marea di fazzolettini. Ma per quale motivo si verifica un tale fenomeno?

Naso che cola anche senza raffreddore: perché succede col freddo

Ebbene, a quanto pare la causa è da additarsi proprio alla temperatura. Cosa significa e in che modo? Partiamo dal presupposto che potremmo essere di fronte ad una “rinite da aria fredda”. E ciò non significa che ci siamo beccati un malanno. In poche parole, ciò accade a causa di una differenza tra la temperatura che c’è all’interno del nostro naso e quella dell’aria all’esterno che andiamo ad ispirare.

Nel momento in cui andiamo ad introdurre aria fredda nel naso, che è caldo e umido, questo la riscalda prima di condurla ai polmoni. Di conseguenza, si verificano due fenomeni: si stimolano i nervi sensoriali che generano un riflesso che induce, appunto, il naso a colare. E si attivano le ghiandole sieromucose, che vanno a produrre più muco per assicurare una corretta umidità.

Infine, ma non per importanza, bisogna tener presente che la produzione di muco è stimolata proprio dall’aria fredda inspirata: la temperatura nelle narici si abbassa e fa condensare l’umidità, con la conseguenza della produzione di “liquido”. Mescolandosi al muco, questo inizia a colare dal naso, con il risultano che lo sentiamo sempre “bagnato”.

Non si tratta, dunque, di un raffreddore perenne dovuto alla stagione invernale, come molti potrebbero pensare. Ma di un fenomeno dovuto alla temperatura che, di solito, si verifica sia quando siamo all’aperto, o anche dentro casa, e fa particolarmente freddo. Lo stesso, da molti, è chiamato anche “naso dello sciatore”, proprio perché pare si verifichi comunemente quando si pratica tale sport, a causa delle bassissime temperature.