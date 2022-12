Investe una donna e non presta soccorso: Denunciato

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Nello specifico, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato in s.l. per omissione di soccorso stradale e lesioni personali stradali gravi C.V. cl. 75 di Castelforte per non essersi fermato e non aver prestato soccorso la sera del 23.12.2022 dopo aver investito con il proprio mezzo, un Fiat Ducato sottoposto a sequestro, una donna (R.C. cl. 71 di SS Cosma e Damiano) appena scesa dalla propria autovettura parcheggiata in Via Garibaldi di Castelforte.

Comunicato stampa