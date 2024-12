ISEE, per abbassare la soglia usa il trucco dell’assegno circolare: come funziona

Esiste un metodo infallibile per abbassare subito l’ISEE: ecco in cosa consiste il trucco dell’assegno circolare.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente prende in considerazione il reddito e il patrimonio dei membri di un nucleo familiare, con l’obiettivo di determinarne la condizione economica. Grazie all’ISEE è possibile accedere a diversi incentivi e agevolazioni, previsti in particolare per chi rientra nelle soglie più basse. Cosa fare, dunque, per diminuire il proprio indicatore?

Come spiegato sul sito del Ministero del Lavoro, per poter ottenere l’ISEE bisogna procedere con la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si tratta di un documento che, oltre ai dati anagrafici, tiene conto delle informazioni relative al reddito e al patrimonio della famiglia interessata.

I contribuenti possono ricorrere all’ISEE precompilato, utilizzare il portale online dell’INPS o rivolgersi ad un CAF per completare la presentazione della DSU. Una volta ottenuto l’indicatore, questo si farà necessario qualora i componenti del nucleo familiare siano intenzionati a richiedere una determinata prestazione sociale.

ISEE più basso con il trucco dell’assegno circolare: come funziona e cosa sapere

Avere un ISEE basso vuol dire poter beneficiare di maggiori agevolazioni. Per tale motivo in molti si domandano se esistano delle soluzioni efficaci per poter diminuire l’indicatore della propria situazione economica. Il trucco dell’assegno circolare è ciò che fa al caso nostro: stiamo parlando di uno strumento di pagamento che viene erogato da una banca (o da un istituto finanziario) e assicura il riconoscimento di una somma di denaro ad un destinatario.

L’importo in questione viene prepagato, caratteristica che contraddistingue l’assegno circolare da un assegno bancario. Quest’ultimo, infatti, potrebbe rimanere scoperto nel caso in cui non si dovessero avere soldi a sufficienza sul proprio conto. Ebbene, con il nostro trucco potremo abbassare l’ISEE procedendo con lo spostamento di certa quantità di denaro ad una persona fidata o ad un parente.

In tal modo sembrerà che una parte del nostro patrimonio sia stata donata (o trasferita), determinando una diminuzione dell’ISEE. Un’ottima soluzione, quindi, per ridurre l’importo del nostro reddito. Tuttavia, è bene precisare che sfruttare il trucco dell’assegno circolare potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli.

L’INPS infatti può riconoscere il trasferimento di denaro come un’operazione fittizia disponendo un controllo del patrimonio dichiarato. Qualora l’ente dovesse riscontrare che il fine unico della procedura sia stato effettivamente quello di abbassare il proprio indicatore, senza una reale motivazione economica, il rischio è di incappare in sanzioni penali e amministrative venendo ritenuti colpevoli di frode fiscale.