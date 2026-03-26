Italia e acqua, il grande spreco: quasi metà si perde prima dei rubinetti

L’Italia spreca acqua mentre le riserve si riducono: perdite record, ghiacciai in crisi e nuovi consumi mettono a rischio il futuro della risorsa

C’è un problema silenzioso che attraversa l’Italia da Nord a Sud e riguarda una risorsa fondamentale: l’acqua. In un Paese che continua a consumarne molta, emerge una contraddizione evidente, fatta di sprechi diffusi e sistemi di distribuzione inefficaci.

I numeri parlano chiaro e fotografano una realtà complessa: mentre la domanda resta elevata, una parte consistente dell’acqua potabile viene persa lungo il tragitto. Un dato che pesa sull’ambiente, sull’economia e sulla qualità della vita dei cittadini.

A rendere il quadro ancora più delicato intervengono fattori esterni sempre più incisivi, come il cambiamento climatico e l’inquinamento. In questo contesto, la gestione dell’acqua non è più solo una questione tecnica, ma diventa una sfida strategica per il futuro del Paese.

Tra perdite record, riserve in calo e nuovi consumi: il sistema idrico sotto pressione

Il punto più critico riguarda le infrastrutture. In Italia quasi un litro d’acqua su due si disperde prima di arrivare alle abitazioni, a causa di reti vecchie e poco efficienti. Una percentuale che supera di gran lunga gli standard europei e che evidenzia un ritardo accumulato nel tempo.

Questa dispersione non è solo un problema tecnico, ma rappresenta anche uno spreco economico e ambientale. L’acqua viene prelevata, trattata e distribuita, ma una parte significativa non viene mai utilizzata, finendo dispersa lungo il percorso.

Nel frattempo, le risorse naturali si riducono. Le montagne, tradizionale serbatoio d’acqua del Paese, stanno cambiando rapidamente: i ghiacciai si stanno assottigliando, diminuendo la capacità di alimentare i fiumi durante i mesi più caldi. Una trasformazione che si riflette direttamente sui principali corsi d’acqua.

Il Po, in particolare, è sempre più sotto pressione. Da un lato sostiene gran parte delle attività agricole e produttive del Nord, dall’altro deve fare i conti con livelli idrici sempre più incerti e con fenomeni di inquinamento che ne compromettono l’equilibrio.

Anche la qualità dell’acqua rappresenta una sfida. In diverse aree emergono criticità legate alla presenza di sostanze chimiche persistenti, che richiedono interventi di bonifica e sistemi di depurazione più efficienti.

A tutto questo si aggiunge un fattore spesso sottovalutato: il consumo nascosto legato alla tecnologia. Produzione di dispositivi, infrastrutture digitali e sistemi avanzati come l’intelligenza artificiale richiedono grandi quantità d’acqua, contribuendo ad aumentare la pressione complessiva sulla risorsa.

Il confronto con altri Paesi mostra che esistono alternative. Alcuni modelli europei puntano su manutenzione costante, tecnologie di monitoraggio e città progettate per trattenere e riutilizzare l’acqua, riducendo al minimo le perdite.

Per l’Italia, la sfida è chiara: intervenire sulle reti, migliorare l’efficienza e ripensare l’uso della risorsa. Ridurre gli sprechi e proteggere l’acqua significa garantire sostenibilità, sicurezza e sviluppo in un contesto sempre più complesso.