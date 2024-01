Itri, condannato per l’abbandono di rifiuti: revocata la sospensione della pena

In data 30 dicembre 2023 a Itri (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Revoca di Decreto di Sospensione di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione e Ripristino dell’Ordine Medesimo a carico di un uomo, classe 56, nato a Formia, ma di fatto residente in Itri. Il provvedimento restrittivo, emesso dall’A.G. di Cassino, scaturiva a seguito della sentenza definitiva emessa nel 2020 con cui veniva condannato per i reati di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” in mancanza delle prescritte autorizzazioni. All’epoca dei fatti lo stesso esercitava abusivamente attività di raccolta e smaltimento di materiale inerte che abbandonava in modo incontrollato nelle zone boschive del territorio di Itri. La discarica abusiva così creata necessiterà di un intervento straordinario di bonifica.