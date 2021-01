Itri, contravvengono alle normative “anti covid”: multati tre avventori ed il titolare di un locale

By

Nel tardo pomeriggio di ieri, in Itri (LT), nel corso di predisposto servizio finalizzato all’accertamento del rispetto delle normative anti covid, i militari della locale Stazione Carabinieri, procedevano al controllo di un locale adibito a caffetteria ed all’atto dell’ispezione riscontravano la presenza di nr. 3 avventori intenti a consumare bevande all’esterno del locale, non rispettando l’obbligo dell’asporto di alimenti e bevande, adoperando invece un tavolino adiacente all’ingresso posto appositamente per le consumazioni.

Gli avventori venivano sanzionati ai sensi dell’art. 4 comma 1 d.l. n.19/2020 conv. l.35/2020 mentre al titolare del locale contestata la violazione amministrativa relativa alla mancata osservanza della misura prevista dalle normative vigenti.

L’autorità amministrativa è stata informata per l’erogazione di eventuali sanzioni accessorie in aggiunta all’immediata chiusura dell’esercizio che è stata già disposta per un periodo di 5 giorni.

Comunicato Stampa Carabinieri Comando Provinciale Latina