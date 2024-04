Itri, scontro tra due auto sull’appia: quattro feriti

Nella serata del 23 aprile 2024, nel Comune di Itri, sulla Statale SS 7 Appia, in località ponte tratta ferroviaria nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Formia, si è registrato un sinistro stradale con feriti tra una Renault Clio condotta un uomo di Gaeta cl. 2005 e una Lancia Musa condotta da un uomo albanese cl. 79, residente a Itri. I soccorsi sono stati tempestivi, quattro persone sono state trasportate presso gli ospedali di Formia e Terracina tutte classificate in codice verde, ovvero ferite lievi. Sul posto per i rilievi i militari del Comando Stazione di Itri coadiuvati da personale dei Vigili Del Fuoco e i Carabinieri della Tenenza di Gaeta, per la viabilità visto che la circolazione stradale del tratto in disanima è stato interrotta sino alle 01:00 odierne, creando disagio per gli utenti della strada.

Il personale Arma seguitamente ai rilievi effettuati e al ripristino della viabilità, ha prontamente richiesto gli accertamenti del caso per verificare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti dei relativi conducenti dei mezzi coinvolti.