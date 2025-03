Itri, tornano i fuochi di San Giuseppe: non solo falò, ma anche musica, balli e buon cibo

Anche quest’anno ad Itri stanno per tornare i tradizionali fuochi di San Giuseppe: quando si svolge l’evento, a che ora e qual è il programma.

Come ogni anno, anche nel 2025 ad Itri ci saranno i fuochi di San Giuseppe, una tradizionale manifestazione che affonda le sue origini sia nella cultura cristiana, sia in quella popolare. In questa occasione, non ci saranno soltanto i consueti falò organizzati dai diversi rioni di Itri, ma anche tanto altro intrattenimento, tra cui balli, bella musica e buon cibo.

Una serata magica assolutamente da non perdere non solo per gli abitanti locali, ma anche per tutti coloro che avranno la fortuna di trovarsi nei pressi della città. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il programma della serata.

Fuochi di San Giuseppe di Itri: tutti dettagli sul tradizionale evento

Mercoledì 19 marzo 2025 ad Itri, in provincia di Latina, dalle ore 20.00 alle ore 23.59 in Corso S. Gennaro 34, si terranno i tradizionali fuochi di San Giuseppe. Una serata magica in cui verranno accesi nei diversi rioni del paese immensi falò per celebrare l’arrivo della primavera. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo evento, i fuochi di San Giuseppe affondano le proprie origini nella cultura cristiana da un lato e nei riti popolari pagani dall’altro. Una festa che è giunta fino ai nostri giorni, attirando ogni anno a sé tantissimi spettatori.

I falò, tuttavia, non saranno l’unica attrazione della serata, ma ci saranno anche musica, balli, artisti di strada e moltissime altre forme di intrattenimento. Ma non è tutto, perché la festa dei fuochi di Itri è anche l’occasione ideale per gustare i prodotti tipici del luogo, tra cui le irresistibili zeppole fritte, l’olio e le olive locali, il marzolino e la salsiccia. Insomma, quello che ci aspetta è senza dubbi uno spettacolo a 360 gradi a cui potranno partecipare sia gli adulti che i bambini.

Ricordiamo che negli anni l’evento ha saputo rinnovarsi continuamente, acquisendo una discreta fama in tutta Italia. Merito dell’impegno organizzativo dei diversi rioni di Itri, del Comune, della Pro Loco e delle numerose associazioni che collaborano in perfetta sintonia, al fine di creare uno spettacolo unico nel suo genere.

Ormai da tempo, la manifestazione è inoltre riconosciuta a livello nazionale come uno degli appuntamenti più attesi del centro-sud Italia e che vede la partecipazione di noti gruppi folcloristici, provenienti dalle province di Roma, Latina, Frosinone, Campobasso, Caserta, Napoli e Avellino.