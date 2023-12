Nel corso della mattinata del 08 dicembre u.s., i militari della Stazione Carabinieri di Itri (LT), al termine di mirata attività investigativa, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa un cittadino campano per aver mediante artifizi e raggiri, indotto la vittima ad effettuare il pagamento di euro 10.600,00 a mezzo di bonifico bancario per la consegna di materiale informatico mai corrisposto.

Comunicato stampa