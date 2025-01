Ivana Spagna e il matrimonio durato una settimana: chi è l’ex marito Patrick Debort

Lei è una donna molto amata nel mondo della musica ma non tutti conoscono quanto successo con il suo ex marito. Entriamo nel dettaglio.

Ivana Spagna è una vera e propria leggenda del mondo della musica italiana. La sua carriera dura da moltissimi anni ed è sempre sulla cresta dell’onda. Alcuni suoi brani, se non tutti, sono diventati patrimonio di moltissime persone e vengono fissati per un determinato ricordo della loro vita. Ma in pochi conoscono la sua storia personale.

Entriamo nel dettaglio di un matrimonio che è durato veramente pochissimo tempo. Ecco quello che non sai assolutamente su Patrick Debort. Il suo ex marito lampo!

Patrick Debort: tutto sull’ex marito di Ivana Spagna

Molto probabilmente non tutti sanno che nel lontano 1992 Ivana Spagna ha sposato un bellissimo modello francese Patrick Debort. La loro fu una frequentazione molto passionale. Il grande giorno era nato sotto i migliori auspici ma un amico sensitivo aveva previsto qualcosa di molto particolare. Infatti, come rivelato poi in una intervista anni dopo, un suo amico sensitivo, Mario De Sabato, aveva predetto che la loro unione sarebbe durata pochissimo.

Ma entriamo nel dettaglio di quanto accaduto anni addietro. Il matrimonio si è celebrato a Las Vegas ed Ivana, come dichiarato da lei stessa, aveva capito dopo pochissime ore che qualcosa non andava per il verso giusto. Cosa era accaduto? Suo marito aveva scritto il suo nome sul fondo della piscina vuota.

Purtroppo non Ivana, ma Spagna. Questo fu solamente uno dei tanti segnali rivelatori, ed ecco che decise di chiuderla dopo pochissimo. Inizialmente, Ivana, non voleva chiedere al suo amico sensitivo ma effettivamente dopo una settimana chiese il divorzio. La cantante non è mai entrata nei dettaglio che l’hanno spinta a fare questa scelta con Patrick Debort.

Sul suo conto sappiamo solamente che era un modello ed un produttore musicale che stava iniziando ad emergere. La coppia si era incontrata a Parigi e fu immediatamente colpo di fulmine. Anche se iniziarono a frequentarsi successivamente. Ivana, infatti, era impegnata con Larry e dopo anni, quando viveva a Los Angeles si ritrovarono e dopo un mese diventarono marito e moglie.

Una storia davvero particolare che in pochissimi ricordano ma che sicuramente per la bella e brava Ivana Spagna è rimasta in mente come qualcosa di forse, troppo impulsivo. Al momento non ci sono voci che la vedono accompagnata a qualche uomo ma è impegnatissima nel campo musicale come sempre nella su vita!