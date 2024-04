“Jäck atto III: La Stirpe Antica”, l’avventurosa opera fantasy di Simon Schiele

Genere: Fantasy/Young adult

Pagine: 539

Prezzo: 19,90 €

Codice ISBN: 979-8867919757

“Jäck atto III: La Stirpe Antica” di Simon Schiele colpirà il lettore con l’originalità delle sue ambientazioni, con la varietà dei personaggi e delle creature magiche e con la qualità della scrittura, che fa di questo fantasy un ottimo romanzo di intrattenimento ma anche veicolo di importanti riflessioni. Per chi ha già letto i precedenti due volumi della trilogia di cui quest’opera fa parte – “Jäck atto I: La Città Celata” e “Jäck atto II: La Triste Notte” – non sarà una sorpresa arrivare alla fine della storia di Jack e Night ed essere soddisfatti di come si concluderà la saga, avendo già conosciuto le qualità dello scrittore; per chi, invece, non ha mai letto niente dell’autore, si consiglia di recuperare la trilogia dal primo volume, per immergersi in questa vicenda d’amicizia e di coraggio, ambientata in un mondo fantastico di cui abbiamo anche delle illustrazioni e una mappa, per orientarsi nei vari luoghi in cui si svolge l’azione. Jack Lightning e Night Weid sono due ragazzi orfani e privi di mezzi di sostentamento: hanno sempre dovuto cavarsela da soli, finché non si sono incontrati e hanno unito le loro forze. Insieme, hanno affrontato grandi avventure e dure prove, e ritornano ora nel volume conclusivo della trilogia per combattere la minaccia peggiore che sia mai capitata nel corso delle loro brevi esistenze: un invincibile esercito di demoni – «Sormon era stata occupata da un esercito fuori da questo mondo. Creature nere come la pece, con cavità vuote al posto degli occhi, di ogni forma e dimensione, avevano preso il posto degli innocenti cittadini. Demoni, li chiamavano, e sembravano essere la rappresentazione più genuina di tutto il peggio della razza umana. Erano ingordi, lussuriosi, violenti, invidiosi e vendicativi. Non avevano bisogno di compiere nessun atto turpe per poter vivere, ma lo compivano comunque, per diletto». Dietro questa nuova minaccia alla tranquillità dell’isola Faharen vi è un grande nemico dei due protagonisti: Artak Diarvild, un oscuro personaggio già incontrato nei precedenti volumi, il quale non aspira tanto a vincere la guerra ma a distruggere completamente i monti Oris; per essere sicuro del suo successo, egli ha messo a capo dell’esercito Cortey Van Dersen, uno dei più potenti stregoni mai vissuti e uomo privo di scrupoli e di pietà. Allo spadaccino Jack e all’arciere Night spetta un gravoso compito: non solo quello di sventare i piani di Artak ma anche venire a patti con pesanti segreti, e con un retaggio difficile da accettare.

