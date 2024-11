Jannik Sinner, scoppia pesante lite: è finito tutto

Jannik Sinner un grande tennista al centro dell’attenzione, ma non le sue imprese sportive. C’è tempesta all’orizzonte.

Lo sportivo azzurro che in questo momento raccoglie indubbiamente più successi è l’altoatesino Jannick Sinner. Gli ultimi successi da trionfatore delle ATP Finals di Torino, del torneo esibizione più ricco della storia del tennis il Kings Six Slam, del torneo di Shangai che si aggiungono alle vittorie in due dei quattro tornei del Grande Slam (US Open e gli Australian Open), per ricordare qualche vittoria.

Numero uno della classifica mondiale da molte settimane e condottiero dell’Italia nell’avventura delle Coppa Davis, Sinner conferma il suo periodo di forma straordinaria e di capacità di confrontarsi con gli avversari sul campo e fuori. Concentrato, determinato e al tempo stesso sportivo e leale sul campo, ha però un lato meno fortunato o almeno così sembra.

Sinner, le tensioni fuori dal campo da chi dipendono

Quando parliamo di tensioni fuori dal campo il riferimento non è alle vicende connesse alla decisioni della WADA, l’Agenzia mondiale antidoping, riguardo il discusso caso della pomata dopante. La tensioni sono per così dire di tipo sentimentale e legate alla sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya.

I più attenti avevano già notato l’assenza della numero 14 del circuito femminile assente durante il torneo di Torino, quando la ragazza aveva preferito restare a Miami, come testimoniano alcune stories postate in quel periodo. Le voci di tensioni sono poi acuite dalla scelta della tennista rissa di non seguire Sinner su Instagram, mentre quest’ultimo continua a farlo.

Nel mondo digitale dei social, ma con ricadute in quello reale, un comportamento del genere è indicativo di un disinteresse, se non addirittura di un distacco. Quando una coppia si comporta così le fine sembra vicina. I primi dubbi sulla tenuta della relazione tra Kalinskaya e Sinner risalgono al torneo di Wimbledon nel mese di luglio.

La sera prima che l’altoatesino incontrasse Medvedev, venedone poi sconfitto, ci sarebbe stato un litigio tra Kalinskaya e Sinner. Cosa mai smentita dal tennista azzurro. L’ultima volta che i due sono stati visti insieme in occasione di una competizione è successo a Pechino ad inizio ottobre, in occasione della finale tra Alcazar e Sinner, vinta dal primo.

Mentre l’ultima dimostrazione pubblica della loro storia risale al bacio tra i due dopo la vittoria di Sinner agli US Open, la prima settimana di settembre. Insomma secondo alcuni tre indizi fanno una prova, ma chissà come stanno le cose realmente. Sinner e Kalinskaya difendono la loro privacy senza rilasciare dichiarazioni e il resto sono chiacchiere.