Jannik Sinner, svelati i segreti del suo successo: quale dieta segue

Jannik Sinner è il tennista più forte al mondo. Il numero uno dell’ATP segue una dieta specifica: ecco i segreti del successo del campione.

Il campione altoatesino ha chiuso una stazione storica per il tennis italiano: due Slam, vincitore delle ATP Finals, tre Master 1000 a Torino e campione del mondo a squadre con l’Italia. Un anno di record e successi davvero da incorniciare. Non tutti però sanno che poggiata la racchetta, Jannik ha molti interessi, tra cui quello per la cucina.

Non ci sono dubbi nel dire che Jannik Sinner si avvia all’essere il miglior sportivo italiano di tutti i tempi. Solo quello che ha fatto nel 2024 era qualcosa di inimmaginabile per il tennis italiano, eppure il numero 1 nel ranking le ha rese realtà, rendendo orgogliosa una nazione intera. Il tennista altoatesino è risultato imbattibile in diverse occasioni, una “macchina da guerra” strepitosa, questo grazie anche all’aiuto di una buona preparazione atletica in palestra e una dieta sana, con alcuni piatti immancabili.

Jannik Sinner, palestra e dieta dietro il successo: come si prepara

Dietro alle tante vittorie di Jannik Sinner c’è sicuramente il talento, ma anche tanto lavoro. Lo stesso numero 1 ha spiegato che il salto di qualità è arrivato grazie al miglioramento della sua muscolatura. Il merito va a un lavoro in palestra attento, arrivato grazie al coach Darren Cahill e proseguito con il preparatore atletico Marco Panichi. Sinner si dedica al kettlebell e sedute con pesi. Mentre fa anche tapis roulant e bicicletta.

Per quanto riguarda la dieta, Jannik ha ammesso di fare qualche piccolo strappo alla regola. Ha rivelato di amare la pizza e il sushi, che tendenzialmente li inserisce nel suo menu settimanale. Tuttavia, al primo posto tra le preferenze culinarie per il numero 1 c’è la cotoletta alla milanese, soprattutto quella che prepara la nonna. Un piatto per lui irrinunciabile come al dolce dopo cena.

Il campione altoatesino ha confessato più di una volta di non amare le verdure. Così come ha raccontato che non mangerebbe mai gli insetti, per lui è un qualcosa di impensabile e non potrebbe mai farlo. Dunque, quello che è certo è che la cucina è uno degli interessi di Sinner, anche perché c’è fa aggiungere che il padre Hanspeter è un cuoco da più di vent’anni e ora è nel su staff. Dunque, queste cose di certo hanno contribuito a renderlo il numero 1 al mondo.