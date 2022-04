Job day ”Estate 2022”: a Terracina una giornata dedicata a chi cerca lavoro e a chi cerca personale

Il Comune di Fondi riceve e condivide i dettagli del Job Day “Estate 2022” promosso da Porta Futuro Lazio, in collaborazione con l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio, DiSCo e i CPI dell’Agenzia Spazio Lavoro, EBTL e La Sapienza.

L’evento si svolgerà martedì 12 aprile a Terracina, a Villa Tomassini, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, ma vedrà la partecipazione di molte imprese e attività di Fondi in cerca di personale per il periodo estivo.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, su suggerimento della Confcommercio Lazio Sud, invitano i cittadini in cerca di un impiego estivo a partecipare. I candidati verranno successivamente contattati dallo staff Porta Futuro Lazio.

«Lo scorso anno – commentano – una delle criticità rilevate è stata proprio la difficoltà, riscontrata dalle attività ricettive o balneari, a trovare il personale stagionale. Molte persone in cerca di lavoro, d’altra parte, hanno perso un’opportunità per mancanza dei contatti giusti. Questa iniziativa mette in contatto domanda e offerta e tende la mano tanto alle attività del settore turistico e alberghiero quanto alle persone in cerca di un impiego».

«Un’iniziativa intelligente – aggiunge l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – che porterà vantaggi al comparto turistico di entrambe le città, in un’ottica di scambio, collaborazione e supporto fondamentale per fare rete e per rilanciare il settore al livello regionale».

I dettagli del Job Day

L’evento è finalizzato a favorire il contatto tra i cittadini in cerca di occupazione e le aziende operanti nel territorio della regione, nel settore turistico/alberghiero.

Tali aziende (circa 50, tra hotel, bar, ristoranti e stabilimenti) avranno l’occasione di informare i cittadini riguardo i processi di reclutamento in atto ed illustrare le prospettive del settore economico in cui operano per un totale di circa 150 posti di lavoro.

L’obiettivo è orientarsi al meglio nel mercato del lavoro, individuare eventuali opportunità di collaborazione relative al periodo estivo e approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalla Regione e dai servizi pubblici e gratuiti di Porta Futuro Lazio.

Per poter partecipare all’evento, ed avere la possibilità di svolgere dei colloqui conoscitivi, è necessario iscriversi cliccando sul tasto “Candidati ora” qui sotto, con offerte in continuo aggiornamento.

https://portafuturolazio.it/cittadini/offerte-di-lavoro/scheda-offerta.aspx?UID=af885800-a5b8-4f69-9f16-1772d16dd586&OffertaPreselezione=true

Le Aziende partecipanti

ANXUR TOURS

(Hotel Torre del Sole**** – Hotel River Palace****)

STABILIMENTO BALNEARE DE LUCA FRANCESCO

STABILIMENTO BALNEARE IL DELFINO

JAMAICA BEACH

VERSO GIUSTO

RISTORANTE IL GIARDINO DELLA MESON

CAMPEGGIO SANT’ANASTASIA

STABILIMENTO BALNEARE IL GALEONE

A MARE FONDI

PUPILLO PURA PIZZA

IPPOCAMPO 80

HOTEL CHIAIA DI LUNA

HOSTARIA DAL VICOLETTO

GRAND HOTEL L’APPRODO ****

ERGON SERVICE

RISTORANTE TROPICAL

LIDO ALTAMAREA

VIRGILIO GRAND HOTEL ****

STABILIMENTO BALNEARE LA CASETTA

HOTEL GRAZIA ***

PIZZA ITALIA

BAR ITALIA

KOKO’S ICE CREAM

HOTEL BELVEDERE ***

RISTORANTE TIRRENO

CENTOSEDICI HOTEL RISTORANTE

BOCA CHICA

STABILIMENTO BALNEARE BAGNIOMARIA

GROOVY PERUGINI

HOTEL GANIMEDE ****

PARK HOTEL LATINA ***

ROCK GARDEN HOTEL

RISTORANTE PIZZERIA MARUZZELLA

GRAND HOTEL LA PLAYA ****

HOTEL AURORA ***

HOLIDAY VILLAGE ****

RISTORANTE USODIMARE

RISTORANTE TRENTASEI

MARIENPLATZ

SHEEBA PUB

LIDO ROCCO

OLD WILD WEST

OASI DI KUFRA

CAMPING LE DUNE

Tra le figure professionali ricercate

Addetto/a alle pulizie

Addetto/a centro benessere

Addetto/a cucina

Addetto/a reparto gastronomia

Addetto/a sala

Aiuto cuoco

Aiuto pizzaiolo

Assistente bagnanti

Banconista

Banconista di bar

Barista

Barista apprendista

Barman/Barlady

Cameriere/a

Cameriere/a ai piani

Cameriere/a ai tavoli

Cameriere/a di sala

Cameriere/a di sala bar

Cassiere/a

Chef

Chef de rang

Chef di cucina

Cuoco/a

Giardiniere

Inserviente di cucina

Lavapiatti

Maitre di sala

Operaio/a generico/a

Operaio/a generico/a

Pizzaiolo

Pizzaiolo/Aiuto pizzaiolo

Receptionist

Responsabile di sala

Le posizioni lavorative offerte e le aziende partecipanti sono in continuo aggiornamento. La partecipazione all’evento sarà garantita nel pieno rispetto delle normative inerenti il contrasto all’emergenza dell’epidemia da covid-19.