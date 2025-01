Juventus, sfuma il colpo di mercato: il nuovo allenatore lo soffia a Thiago Motta

Thiago Motta potrebbe dover rinunciare al colpo richiesto sul mercato: il cambio allenatore blocca i pieni di Cristiano Giuntoli.

Pur avendo già trovato un accordo di massima con l’obiettivo, la Juve sembra costretta ad attendere: il profilo a lungo inseguito potrebbe anche allontanarsi definitivamente. Fino a poche ore fa, l’affare era parso praticamente già chiuso e Thiago Motta si stava già preparando ad accogliere un nuovo rinforzo in bianconero. Un centrale di difesa, già avvezzo al campionato italiano.

Motta ha chiesto a Giuntoli rinforzi in varie parti del campo. Il centrale è però la vera priorità. Dopo gli infortuni di Bremer e di Cabal, il tecnico italo-brasiliano ha bisogno di poter avere in rosa un marcatore. Anche perché il veterano Danilo sembra sempre più vicino all’uscita (interessa al Napoli di Conte). La vera priorità di mercato dovrebbe essere Hancko, centrale mancino del Feyenoord, sfruttabile anche come terzino. Poi piace molto anche il giovane difensore del Benfica Antonio Silva, anche se per Giuntoli si preannuncia complicato strapparlo ai portoghesi.

Infine, sempre per la difesa, c’è Fikayo Tomori del Milan. Un colpo che fino a qualche giorno fa sembrava il più facile da realizzare, con l’inglese ai margini del progetto rossonero, la Juve con un accordo di massima con i procuratori del giocatori e i dirigenti del Milan e Thiago Motta soddisfatto del profilo.

Tomori congelato: il nuovo allenatore del Milan blocca il colpo per Thiago Motta

Dopo l’esonero di Fonseca, la società rossonera ha messo in momentaneo stand-by tutte le trattative di mercato già avviate, sia in entrata che in uscita. Sergio Conceicao, il nuovo allenatore del Milan, deve infatti ancora valutare la rosa a disposizione, Tomori compreso. E non è escluso che potrebbe decidere di trattenerlo. L’inglese, che sembrava orientato a lasciare subito Milano, potrebbe accettare di buon grado la permanenza intuendo che, con l’addio di Fonseca, potrebbero cambiare tutte le gerarchie.

Giuntoli, che era pronto a chiudere l’affare con il Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto, deve dunque attendere. Ecco perché è tornato alla carica con Hancko, inizialmente valutato come colpo per giugno. Motta attende fiducioso. Nella speranza che, oltre al nuovo centrale, possa arrivare anche un altro attaccante. Magari Raspadori del Napoli.

La trattativa che potrebbe portare Tomori alla Juve non è ancora saltata. Ma, di certo, l’arrivo in panchina di Conceicao potrebbe dilatare i tempi. Il nuovo allenatore portoghese del Milan, verosimilmente, si concederà qualche giorno per valutare il difensore prima di dare l’ok definitivo alla sua cessione.