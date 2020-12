La 12^ Ronde di Sperlonga è annullata

La notizia viene diffusa nel pomeriggio odierno non appena ricevuto il parere negativo allo svolgimento dell’evento da parte dell’Autorità competente a causa della persistente difficoltà di emergenza sanitaria da Covid-19.

Purtroppo non è stato possibile un dialogo con la sopradetta Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, nonostante Sperlonga Racing avesse organizzato l’evento nel rigoroso rispetto del protocollo sanitario predisposto da Aci Sport, lo stesso adottato ovviamente dalle altre manifestazioni che sino ad oggi, in Italia, hanno potuto svolgersi regolarmente.

Era stata infatti operata una modifica alla logistica ed anche previsto lo svolgimento al sabato per non essere troppo invasivi sul territorio e non creare momenti di difficoltà alla vita quotidiana della popolazione.

Inoltre, il Rally era stato previsto “a porte chiuse”, quindi senza prevista presenza di pubblico lungo il percorso e nelle aree nevralgiche della competizione (partenza/arrivo, riordinamenti e Parco Assistenza) era prevista soltanto la presenza degli addetti ai lavori. Di questo era stato dato ampio risalto tramite i media da oltre un mese.

Sperlonga Racing aveva visto anche quest’anno il proprio sforzo umano ed economico premiato, gratificato con la solita stima ed apprezzamento del passato avendo nuovamente raggiunto il massimo delle adesioni consentite (120 equipaggi), con un plateau di piloti e vetture importanti (25 di classe R5, alcune World Rally Car, con anche una “plus”), certamente celebrando lo sport al meglio possibile, dando con esso anche un messaggio solare e confermando il proprio ruolo di sostegno economico al territorio.

Vi è la delusione del non poter dare continuità ad una lunga storia sportiva interrotta, in quest’annata condizionata in tutto dall’emergenza sanitaria, non certamente dalla propria volontà, esprimendo anche rammarico al pensiero che le normative vigenti non vengono accolte ed interpretate in egual misura nel territorio nazionale. Ne sono evidenza le diverse manifestazioni rallistiche che hanno potuto prendere il via dallo scorso luglio sino ad oggi.

Lo staff di Sperlonga Racing ringrazia tutti coloro che sino ad oggi hanno lavorato all’organizzazione dell’evento, gli sponsor per essere stati al fianco della gara in un momento così difficile, e ringrazia oltremodo piloti e squadre che soltanto con la loro iscrizione hanno dimostrato il loro affetto alla Ronde di Sperlonga.

Che tornerà con tante motivazioni in più nel 2021.

