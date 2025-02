La cattiva abitudine che ti sta facendo spendere un sacco di soldi: ecco qual è

Secondo studi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) i soldi che spendi a causa di questa cattiva abitudine sono il 10% della tua bolletta elettrica annuale. Di cosa sto parlando? Scoprilo.

Forse anche tu hai ricevuto la tua bolletta della luce e hai pensato: “ma com’è possibile che io abbia speso così tanto?”. Dopo esserti fatto questa domanda hai dato il va elucubrazioni mentali e calcoli astrusi al fine di comprendere che cosa tu abbia sbagliato. Chissà, magari adesso sei qui proprio per provare a dare una risposta a questa tua domanda.

Come lo so? Perché ci sono passata anch’io. Ovviamente non esiste LA risposta definitiva, ma potrei provare a fornirtene una e mostrarti uno dei fattori per cui potresti star spendendo più soldi del solito. Si tratta di una cattiva abitudine che abbiamo quasi tutti e di cui sottovalutiamo l’impatto…

La cattiva abitudine che sta silenziosamente rendendo la tua bolletta un salasso: ecco qual è

Molti di noi lasciano ogni giorno televisori, computer, console e altri dispositivi elettronici in standby, senza pensarci troppo. Quel piccolo led acceso sembra innocuo, ma in realtà sta consumando energia 24 ore su 24, 7 giorni su 7… stai forse spendendo centinaia di euro all’anno in più senza neanche rendertene conto.

Televisori smart, console di nuova generazione, forni a microonde con display digitali e modem e router sono i dispositivi che, anche quando sono in standby, cannibalizzano più energia rispetto agli altri. Anche i caricatori di cui lasci la presa nell’interruttore della luce consumano silenziosamente energia. Così come gli elettrodomestici citati, contribuiscono a rendere la tua bolletta un salasso.

Cos’è la modalità standby e come risolvere il problema

La modalità standby è lo stato in cui un dispositivo sembra spento, ma in realtà è pronto per riattivarsi rapidamente. In questa condizione, continua a consumare energia. Qual è la soluzione?

Assicurarsi che tutti i dispositivi che si trovano nella tua casa siano DAVVERO spenti e che le prese dei caricatori non rimangano a lungo all’interno dell’interruttore della corrente una volta che hai finito di caricare il cellulare. In caso tu sia smemorato (proprio come lo sono io!) potresti provare ad usare una presa smart per il controllo remoto, in modo tale da spegnere tutti i dispositivi presenti in casa. Ricorda inoltre di spegnere il Wi-Fi di notte, sempre che tu non ne abbia bisogno.