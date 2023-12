La Compagnia CC di Formia celebra il Precetto Natalizio presso la Chiesa del “Buon Pastore”

In data 15.12.2023 i militari della Compagnia CC di Formia hanno festeggiato la celebrazione del Precetto Natalizio presso la Chiesa del “Buon Pastore” in località Penitro di Formia, presieduta dal parroco Don Showry. Alla cerimonia religiosa hanno partecipato militari dell’Arma in servizio, nonché le Associazione Nazionali Carabinieri in Congedo ed i familiari delle Vittime del Dovere presenti sul territorio.

La cerimonia, come ogni anno sempre molto sentita da parte degli uomini della Benemerita e della comunità, ha dato occasione di vedere riunito il personale dell’Arma e delle loro famiglie nel distintivo spirito di corpo che caratterizza l’Istituzione.

Al termine della cerimonia anche il Ten. Tolo, Ufficiale al Comando della Compagnia CC di Formia, ha voluto ricordare lo spirito di sacrificio e la propensione all’ascolto con i quali i propri collaboratori affrontano i delicati e gravosi impegni quotidiani cui sono devoluti per il bene della collettività. Nell’ambito della stessa manifestazione, la Compagnia di Formia ha voluto ancora una volta simboleggiare la vicinanza delle Istituzioni ed in questo caso specifico dell’Arma dei Carabinieri, alle fasce più deboli e fragili della società, acquistando e donando a personale incaricato della Caritas Diocesana di Gaeta – sede di Formia/Penitro, generi di prima necessità e per l’igiene per un totale di € 300,00 in vista delle prossime festività natalizie.