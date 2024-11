La Corrida, siparietto tra Amadeus e concorrente: frecciata Rai al conduttore

Il siparietto tra Amadeus e il concorrente de La Corrida fa impazzire il pubblico: la frecciatina rivolta alla Rai non passa inosservata.

Da mercoledì 6 novembre è tornato sul piccolo schermo lo storico programma della tv italiana, l’antenato dei talent show, ideato negli anni Cinquanta da Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni, La Corrida. La vera novità di quest’anno è che il format è di fatto passato al Nove con la conduzione di Amadeus, neoacquisto di Warner Bros. Discovery Italia dopo l’abbandono alla Rai.

Ed è proprio nel corso delle prime puntate dell’amatissima trasmissione che ha avuto luogo un esilarante siparietto tra il conduttore e uno dei concorrenti.

Durante lo scambio di battute fra i due è partita anche una frecciatina rivolta niente di meno che alla rete pubblica, che ovviamente non è passata inosservata allo sguardo attento del pubblico. Ecco che cosa è successo.

La Corrida, frecciatina alla Rai: l’esilarante siparietto tra Amadeus e il concorrente

Da un paio di puntate è ufficialmente tornata in tv La Corrida, lo storico programma ideato da Corrado, in cui un gruppo di dilettanti si esibisce davanti al pubblico che, armato di pentole, fischietti, campanacci o applausi, esprime il proprio giudizio sulla performance. Quest’anno, il format va in onda sul Nove ed è condotto da Amadeus, il quale sembra essersi già ambientato alla perfezione, tanto che ha preso parte ad un esilarante siparietto che l’ho ha visto protagonista insieme ad uno dei concorrenti.

Di fatto, presentando quest’ultimo al pubblico, il conduttore gli ha chiesto che cosa facesse nella vita. L’uomo ha risposto di essere un claqueur, cioè colui che durante uno spettacolo teatrale o televisivo fa partire l’applauso in platea. A questa risposta Amadeus non ha resistito ed ha incalzato il concorrente domandandogli effettivamente dove lavorasse.

“In tv” ha risposto l’uomo. “Sì certo, ma in quale tv, non da noi” ha aggiunto Amadeus. “No, qua soldi non ne scuciono” ha risposto simpaticamente il concorrente. Ma non è tutto. Amadeus infatti ha subito voluto aumentare il carico. “Chi è che scuce più soldi, dove?” e il concorrente: “Posso dirlo?”.

“Sì, qua siamo liberi” ha proseguito il conduttore tra le risate del pubblico. “Eh, un’azienda che conosci molto bene e che hai conosciuto per anni”. Ha detto un po’ imbarazzato l’uomo. “Ah, lì pagano bene?” lo ha apostrofato ancora Amadeus. “Lì sono i migliori. È una pacchia!” ha concluso il concorrente. “Addirittura?” ha ribadito Amadeus non riuscendo più a trattenersi.

– Nella vita cosa fai?

• Il claquer per il pubblico

– Dove? Non da noi?

• No, qui non scuciono soldo

– E dove li scuciono?

– In un’azienda che conosci molto bene #lacorrida pic.twitter.com/YqLkSVvMKz — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 13, 2024

A quel punto, il presentatore ha chiesto se avesse mai preso parte ai suoi programmi in Rai e il concorrente ha confermato che non era mai capitato, lasciando intendere che Amadeus non ha certo bisogno di chiedere l’applauso del pubblico, in quanto è un intrattenitore nato, come dimostra anche questa simpaticissima gag!