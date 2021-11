La denuncia di Gaeta Comunità di Valore: “Città senza alcun controllo”

Una città senza alcun controllo, un corpo della polizia locale completamente svuotato e senza una guida, la questione “sicurezza” lasciata all’improvvisazione. Lo ribadisce Gaeta Comunità di Valore, che interviene su un argomento “caldo”

“L’attuale organizzazione della polizia locale di Gaeta – dichiara la portavoce Sabina Mitrano – è fortemente deficitaria, mancano vigili urbani anche solo a presidio della viabilità ordinaria, duramente messa alla prova dall’elevato numero di cantieri aperti. Ma l’assenza è grave ed evidente soprattutto durante gli eventi data l’approssimazione con la quale l’attuale amministrazione sta gestendo l’elevato ed incontrollato flusso di persone nel weekend. L’attuale comandante è stata inserita per ricoprire un incarico di cui non ha conoscenza, non è un’esperta di viabilità e questo si percepisce nelle decisioni che vengono prese. La situazione è sotto gli occhi di tutti. Esprimiamo dunque la nostra solidarietà a tutte e tutti gli agenti del corpo della polizia locale, in questi anni decimato e senza una dirigenza capace di fare le scelte giuste per migliorare la situazione”.

“L’attuale amministrazione – prosegue Sabina Mitrano – si è dimostrata incapace di gestire un reparto così importante come quello della polizia locale e questo si vede in particolare per quanto riguarda la gestione della sicurezza durante i cosiddetti grandi eventi. I vigili urbani vengono mandati in giro senza una pianificazione degna di questo nome, regna molta/troppa improvvisazione. Stesso discorso vale per la Ztl nel centro storico medievale che viene prima istituita, poi sospesa, poi cambiati gli orari, senza alcun criterio e con pessima, se non assente, comunicazione. Tutto ciò causando soltanto molta confusione tra residenti e turisti”.

“Il tema della sicurezza – aggiunge la portavoce di Gaeta Comunità di Valore – si fa ancora più pressante per il grande afflusso di persone attratte dalle luminarie: non esiste alcuna pianificazione per le norme che garantiscano la sicurezza né vengono eseguiti adeguati controlli. Immaginiamo cosa potrebbe accadere se si dovesse verificare una situazione di emergenza: impreparazione e pressapochismo potrebbero causare gravi conseguenze! Inoltre, fino a questo ultimo fine settimana per le luminarie non sono stati apposti avvisi o svolti i controlli per la mascherina obbligatoria. Nonostante sia stato varato dal Governo quest’ultimo decreto, che prevede green pass obbligatorio anche per i mercatini di natale in zona bianca, a Gaeta non è stato assolutamente controllato niente. I cartelli, pochi e tardivi, sull’obbligo della mascherina non bastano. Occorre presidiare i punti nevralgici per agevolare la mobilità tanto dei visitatori quanto, e soprattutto, dei residenti che si trovano, nuovamente, a dover subire le conseguenze di un atteggiamento dilettantistico”.

