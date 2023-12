La GdF sequestra circa 41 kg di articoli pirotecnici pericolosi

Con l’approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno, continuano i servizi della Guardia di Finanza di Latina su scala provinciale finalizzati a contrastare la detenzione e la vendita illecita di materiale e giochi pirotecnici pericolosi illegali, nell’ottica anzitutto di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché di prevenire incidenti e/o danni a beni pubblici o privati.

L’attività de qua è frutto del costante e continuo controllo del territorio da parte dei militari del Gruppo di Formia. Difatti il soggetto, attenzionato da diversi giorni per la sua spiccata delinquenzialità nel settore, aveva preso in locazione per il tramite di uno stretto familiare un locale poi adibito alla vendita di materiale pirotecnico. L’attività odierna ha evidenziato la bontà della tesi investigativa dei militari operanti che hanno selezionato scientemente il target al fine di razionalizzare le risorse in una ottica di economicità ed efficienza che da sempre hanno caratterizzato l’operato del Corpo.

La competente Autorità Giudiziaria, in osmosi sinergica con la polizia giudiziaria procedente, immediatamente avvisata, concordava con l’operato dei finanzieri e disponeva il deferimento a piede libero del soggetto per la violazione dell’art. 678 del C.P in relazione all’art. 47 del T.U.L.P.S

L’attività info-investigativa e i successivi riscontri dinamici quali appostamenti, osservazioni e pedinamenti, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, pubblicizzati e proposti per la vendita in assenza delle previste autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In particolare, le Fiamme Gialle pontine hanno fermato nel comune di Minturno un soggetto intento a trasportare alcuni fuochi pirotecnici apparentemente legali.

I successivi e più approfonditi controlli effettuati dai Finanzieri nel corso della perquisizione del citato automezzo hanno permesso d’individuare e sottoporre a sequestro circa 41 kg di articoli pirotecnici pericolosi – tra cui colpi di batterie di lanci con apertura aerea – illegalmente detenuti e pronti per essere immessi in commercio anche in favore di minori.

Sono altresì in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei flussi di denaro movimentati, al fine di verificare la posizione di eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell’illecita commercializzazione nonché individuare la filiera di approvvigionamento.

L’operazione condotta testimonia la costante attenzione rivolta dalla Guardia di Finanza alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione degli illeciti in materia di contrasto alla contraffazione. Si tratta, evidentemente, di un settore particolarmente delicato, in cui l’attenzione delle Fiamme Gialle è sempre elevata e l’impegno è massimo a tutela della collettività e dei consumatori finali di tali prodotti, i quali, spesso attratti in buona fede dai prezzi sensibilmente inferiori rispetto alle merci “regolari”, potrebbero pagare un “conto” ben più caro, mettendo a rischio la propria salute.