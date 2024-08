La Guardia Costiera di Gaeta libera la spiaggia per la libera fruizione

Gaeta, 2 agosto 2024 – Nella mattinata di oggi, il personale della Guardia Costiera di Gaeta ha condotto a Sperlonga una significativa operazione di sequestro di lettini ed ombrelloni ai danni di soggetti intenti a esercitarne il noleggio in violazione della disciplina di settore.

L’intervento mirava a garantire il rispetto delle normative vigenti e a tutelare la

libera fruizione delle spiagge da parte della collettività. I responsabili delle

attività illecite sono stati sorpresi in flagrante ad occupare preventivamente la spiaggia per riservarla ai potenziali clienti e deferiti alla competente autorità giudiziaria per violazione degli articoli 1161 e 54 del Codice della Navigazione.

Conformemente alle disposizioni di legge, i trasgressori dovranno custodire la

merce sequestrata senza possibilità di utilizzo fino alla decisione definitiva dell’autorità giudiziaria competente.

La Guardia Costiera di Gaeta ribadisce il proprio impegno nel garantire lalegalità e la sicurezza delle nostre coste, invitando cittadini e turisti a rispettare le regole per una convivenza civile e armoniosa.