La magia della scrittura: “Il mondo di Joya” di Riccardo Tontaro

Titolo: Il mondo di Joya

Autore: Riccardo Tontaro

Casa Editrice: Bookabook

Genere: narrativa

Anno: 2020

Pagine: 232

Prezzo: 16.00 €

Una storia d’amore, di amicizia, di sogni e fantasia. “Il mondo di Joya” di Riccardo Tontaro è un romanzo divertente, profondo e colorato, che il nostro bambino interiore apprezzerà molto, poiché fa sentire a casa. Tutto suona amico e familiare. Riccardo De Tonnis, carismatico protagonista e voce narrante, è una guida esperta che conduce il lettore nel suo mondo di aneddoti, favole, ricordi, riflessioni e insegnamenti di cui fare tesoro. Da buon maestro di scuola elementare Riccardo ama molto inventare storie per i suoi piccoli alunni, cuori puri da nutrire con la fantasia, e loro ricambiano ascoltando incuriositi ed entusiasti. Ha ereditato la passione per la scrittura dal nonno Teodomiro, noto scrittore e professore universitario al quale era molto legato, che prima di andarsene gli regala un tesoro speciale: un vecchio taccuino con racconti di sua invenzione, contenente una vera e propria caccia al tesoro sottoforma di filastrocche e numeri scritti fin sotto la copertina che, nel corso della storia, lo condurranno a Joya “la penna che non scrive per noia”. Una piuma mezza incenerita e malconcia, dotata di forte personalità, che se guidata da sogni incontaminati può cambiare il mondo e donare felicità con le sue favole: “Se percepisco che quei sogni trascritti sono sufficientemente veri e puliti, allora sono capace pure di cambiare le cose come sono state fino a prima di quel momento, e senza che nessuno se ne accorga”. Riccardo racconta un anno della sua vita, con le quattro stagioni che fanno da sfondo agli eventi narrati. L’incontro casuale e bizzarro in pescheria con Fosca darà inizio a un nuovo periodo della sua esistenza, non più limitato alla scuola e alle favole ma aperto alla socialità e all’uso di applicazioni e social network, realtà molto distanti da lui, che infatti cercherà di utilizzare in modo più consono alla sua vena creativa. Anche l’arrivo in classe di Alfonsino, orfanello dal fare fanciullo, porterà significative novità. Dopo una serie di fortunati intrecci, infatti, Riccardo avrà modo di conoscere la madre affidataria del piccolo, Arianna, della quale si innamorerà fin dai primi istanti. Tornerà anche nella casa al mare del nonno, abbandonata per anni, che grazie all’aiuto di amiche e amici riuscirà a sistemare e a far nuovamente risplendere di quella luce legata ai ricordi di infanzia. Sarà proprio nel canneto del laghetto di casa che troverà Joya, ultimo grande regalo del nonno, incoraggiamento per una lunga e proficua carriera da scrittore-sognatore. In un mondo troppo impegnato a correre sono necessarie storie come “Il mondo di Joya” che ricordano quanto siano importanti la fantasia, i buoni sentimenti e la magia delle piccole cose.

