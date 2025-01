La nonna combatteva febbre e raffreddore con un semplice infuso: un ingrediente e via

Il raffreddore non sembra passare ed hai anche la febbre? Ecco un rimedio della nonna che ti lascerà senza parole! Facile, veloce e funziona.

In questi giorni il brutto tempo sta creando non pochi disagi su tutta la nostra bella penisola. Ci troviamo poi in tantissimi a combattere con una influenza che non lascia praticamente scampo. Può causare febbre, dolori articolari e tanto altro ma noi oggi ti vogliamo svelare un piccolo ed antico segreto della nonna.

Se proverai questo infuso in pochissimo tempo starai molto meglio. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo di che cosa si tratta.

Febbre e raffreddore addio con l’infuso della nonna

Quando non ci sentiamo bene vogliamo trovare un modo per cercare di stare meglio il prima possibile, specialmente se abbiamo l’influenza o il raffreddore. Noi oggi ti vogliamo parlare di una pianta molto comune che ci da una vera e propria mano con i piccoli malanni di stagione. Le nostre nonne la utilizzavano per dei decotti.

Ma di quale parliamo? Dell’alloro, ovvero una pianta ricca di principi benefici e di essenze aromatiche. Al suo interno, sia nelle bacche che nelle foglie, ha una ricca presenza di oli essenziali. Viene considerata un digestivo naturale. Ma non solamente. Anche la presenza di limonene e di vitamina C la rendono un super antiossidante.

Ha ottimi effetti anti-virali e stimola il sistema immunitario in una risposta. Se utilizziamo foglie fresche ci aiutano anche con la salute della vista e della pelle. Come ultime, ma non meno importanti, l’alloro ha delle proprietà astringenti e diuretiche perfette. Ci aiuta ad eliminare il catarro bronchiale, il mal di testa ed i dolori muscolari e sintomi dell’influenza ma come possiamo utilizzarlo?

L’infuso di alloro è semplicissimo da realizzare. Mettiamo a bollire l’acqua immergendo 3/4 foglie di alloro, che siano fresche o secche, spengiamo il fuoco e lasciamo in infusione per 10 minuti. Il decotto, invece, si ottiene dalle bacche. Facciamo bollire un litro di acqua e a fuoco spento mettiamo un cucchiaio di bacche.

Lasciamole in infusione per 10/15 minuti. Per renderle l’infuso o il decotto più gustosi possiamo unire la boccia di limone o di arancia non trattata. Possiamo assumere questa bevanda anche 2/3 volte al giorno. Sai che possiamo realizzare anche un perfetto olio di alloro? In questo caso dobbiamo lavare per bene ed asciugare con molta attenzione le bacche,

Pestarle e mettere a macerare per un mese in olio di oliva. Questo olio ci aiuta per dei massaggi decontratturanti e per trattare l’influenza. In caso di tosse possiamo versare, 5/6 gocce nel diffusore di aromi, oppure massaggiarlo sul corpo per dire addio ai dolori. Ricorda che, prima di inserire l’alloro nella tua dieta chiedi sempre al tuo medico curante perché potrebbe interferire con alcuni farmaci ed è sconsigliato l’utilizzo nei bambini.