“La nostra rotta”: ufficializzato il Programma di Mandato per Gaeta 2022-2032

Diciannove punti, un’unica rotta. È stato ufficialmente pubblicato il Programma di Mandato 2022-2032 della coalizione elettorale “Avantitutta, per fare GAETA ancora più GRANDE” a sostegno della candidatura a sindaco di Cristian Leccese.

Una rotta chiara, come definisce l’hashtag #larottadiCristian, che indicherà il cammino da percorrere nei prossimi dieci anni di Amministrazione, derivante dagli incontri che hanno coinvolto cittadini e addetti ai lavori, l’intera comunità gaetana, nei tavoli programmatici del LAB32, terminati nel mese di aprile.

L’impegno programmatico per Gaeta si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

Qualità della vita: Gaeta Città da vivere; Lavoro e nuove opportunità per i giovani; Gaeta Smart: innovazione tecnologica e digitalizzazione per la città del Futuro; Sviluppo economico ed economia del mare come strategia di crescita sostenibile; PNRR, infrastrutture strategiche e grandi progetti; Giovani e Formazione: Gaeta Città dei bambini; Sport: veicolo di crescita e formazione, per una maggiore cooperazione, collaborazione, integrazione; Salute e sociale; Turismo: organizzazione dei servizi e promozione internazionale; “Gaeta Città dell’arte, del mito e del mare”: un brand per valorizzare il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni; Mobilità sostenibile; Gaeta Green&Pet; Urbanistica: rigenerazione e riqualificazione urbana; Gaeta dei quartieri e valorizzazione dei centri storici; Piana di Sant’Agostino, ex AVIR, Piana di Arzano; Sicurezza; Gaeta delle Parrocchie e delle Comunità religiose; Gaeta delle associazioni e del volontariato; La macchina amministrativa della Città.

«Negli ultimi quattro mesi – ha dichiarato il candidato sindaco Cristian Leccese -, abbiamo riscontrato, attraverso il LAB32, una straordinaria partecipazione popolare, che ci ha consentito di strutturare nel migliore dei modi il nostro impegno programmatico per Gaeta 2022-2032, il nostro Programma di Mandato. Un programma ambizioso e vasto, che rappresenta la nostra rotta, la nostra punta di diamante, per poter continuare a sviluppare l’economia, a migliorare i servizi della nostra Città e quindi la qualità della vita, per poter valorizzare ancora di più quello che è il nostro patrimonio più grande, la storia, la natura e il mare, e potenziare un turismo di livello ancor più elevato.

Lavoro, ambiente e patrimonio naturalistico – prosegue Leccese -, attenzione per i quartieri, ascolto e partecipazione dei cittadini alla vita e alla cosa pubblica, sono solo alcune delle tematiche alle quali abbiamo voluto dare priorità, ma è la capacità di programmare, di realizzare progetti, e soprattutto di attrarre finanziamenti che ci ha contraddistinto in questi dieci anni di Amministrazione, e che dobbiamo continuare a perseguire. Abbiamo ben chiaro tutto questo e contezza di poter proseguire veloci come un treno in corsa, per poter fare Gaeta ancora più grande».

Il programma elettorale è interamente scaricabile dal sito leccesesindaco.it, nell’apposita sezione “Programma elettorale” (https://www.cristianleccese.it/programma-elettorale/).