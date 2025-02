La padella che uso si è graffiata: posso usarla o devo cambiarla subito?

Cerchiamo di capire bene insieme qual’è la soluzione migliore che possiamo scegliere se la padella si graffia. Non è poi così scontato!

In cucina abbiamo tantissime padelle e casseruole ma confessiamolo, quasi sempre utilizziamo le stesse. Perché ci piacciono, oppure sappiamo come avere dei risultati perfetti. Purtroppo però, capita che con l’utilizzo frequente, oppure per qualche piccolo errore, la nostra amata padella si graffia, in alcuni casi anche in modo importante.

In questo caso è bene buttarla immediatamente oppure possiamo continuare ad utilizzarla? Cerchiamo di capire bene qual’è la scelta migliore che possiamo fare e per qual motivo.

Padella graffiata si o no? Ecco la risposta

Molto spesso, guardando le nostre padelle, ci accorgiamo che hanno qualche graffietto, ma è effettivamente corretto continuarle ad utilizzare oppure no? Iniziamo dicendo che le padelle antiaderenti sono davvero molto importanti in cucina. Ci aiutano ad utilizzare meno grassi e, anche per questo motivo, molto spesso le scegliamo alle altre.

L’utilizzo assiduo, però, porta ad una comparsa maggiore di graffi. Queste padelle sono rivestite un un materiale noto come Teflon. Ma sai come mai spesso si graffiano anche se ci facciamo attenzione? Potrebbe dipendere anche da shock termici. Se passiamo in modo improvviso la padella calda sotto l’acqua fredda si possono causare delle microfessure che con il tempo diventano graffi.

Ovviamente la nostra padella si graffia anche se utilizziamo degli utensili in metallo, che intaccano facilmente il rivestimento, oppure se le puliamo con spugne abrasive o detergenti troppo potenti. Ma possiamo utilizzarle oppure no? Il motivo che preoccupa principalmente è il possibile rilascio di particelle di PTFE, o altri composti chimici.

Stando a quanto dichiarato dalla Food and Drug Administration, ed altre organizzazioni sanitarie, il PTFE è sicuro fino a temperature sotto i 260 gradi. Ma, se ha graffi profondi, potrebbe rilasciare dei composti volatili. Questi fumi, in casi particolari, possono provocare la “sindrome dei polimeri” ovvero una reazione alle vie respiratorie momentanea.

Motivo per il quale, se abbiamo delle padelle antiaderenti, con graffi profondi, è assolutamente consigliato cambiarle! Ricordiamoci poi che possiamo avere delle piccole accortezze, come utilizzare sempre utensili in legno, silicone o plastica. Laviamo la nostra padella con una spugna morbida ed evitiamo di surriscaldare la padella senza cibo all’interno.

Come vedi con pochi accorgimenti la tua padella durerà molto di più e ricorda che se la vedi rovinata è molto meglio cambiarla che evitare qualsiasi tipo di problematica a livello di salute, non trovi anche tu?