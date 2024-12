La Roma ne prende 5 dall’Everton: maxi asse di mercato

Con l’acquisto dell’Everton da parte dei Friedkin può nascere un grande asse di mercato tra il club di Liverpool e la Roma: 5 giocatori dei Toffees potrebbero vestirsi di giallorosso.

È ufficiale: la famiglia Friedkin è proprietaria (al 98,8%) dell’Everton. Dopo aver acquisito la Roma e il Cannes il gruppo texano sbarca anche Oltremanica con lo storico club da settant’anni mai assente nella massima serie del calcio britannico. L’accordo era chiuso da settembre, ma occorreva la ratifica da parte della Premier League.

Adesso anche l’ultimo passaggio formale per ottenere il controllo della società di Liverpool è stato completato. La Roma è ancora al centro del progetto dei Friedkin: Dan e Ryan (presidente e vice del club capitolino) resteranno al loro posto. Sarà Arthur Watts, braccio destro del gruppo, a assumere le redini dell’Everton. Si annuncia una grande sinergia tra le due società.

Questo soprattutto a livello di calciomercato, dove non si esclude un maxi asse tra Roma e Liverpool. Almeno cinque giocatori dell’Everton potrebbero fare molto comodo ai giallorossi di Ranieri, impegnati a risalire faticosamente la china dopo un inizio terribile in campionato (la Roma è a soli due punti dalla zona retrocessione) e il doppio cambio di allenatore.

Roma, 5 giocatori dell’Everton potrebbero vestire la maglia giallorossa

Non è escluso dunque che qualche giocatore non possa salutare la Premier League per approdare in Italia, sulla sponda giallorossa del Tevere. In un attacco che stenta a decollare (come tutta la squadra del resto), tra gli acciacchi di Dybala e un Dovbyk ancora in fase di rodaggio, potrebbero tornare molto utili due giocatori come l’ex Udinese Beto e Dominic Calvert-Lewin.

Il primo (22 gol in 65 gare con i friulani) è già stato accostato alla Roma prima dell’arrivo dei Friedkin. Stando a Calciomercato.com il 26enne sarebbe disponibile a tornare in Italia. Calvert-Lewin (classe 1997) è una punta d’esperienza in scadenza di contratto a giugno: può giocare al centro dell’attacco ma anche come esterno di sinistra.

Sempre per il reparto avanzato potrebbe essere un’occasione quella di Jesper Lindstrom, attaccante esterno ma anche capace di giostrarsi come trequartista. Il 24enne danese conosce il nostro campionato, ma lo scorso anno non ha impressionato in Serie A con il Napoli, che lo ha girato in prestito ai Toffees.

In Premier Lindstrom sta trovando più spazio. Ma potrebbe tornare utile alla causa giallorossa in caso di partenza di Dybala (sul fantasista argentino c’è il forte interesse del Galatasaray). Anche per il reparto difensivo la Roma può guardare con interesse in casa Everton. In particolare a Jake O’Brien, difensore irlandese nato nel 2001 acquistato sei mesi fa dal Lione per una cifra vicina ai 20 milioni.

Sulla fascia sinistra della Roma sarebbe ottimo invece Vitaly Mykolenko: il terzino di 25 anni della nazionale ucraina potrebbe diventare una buona alternativa a Angeliño se dovesse partire Zalewski (anche lui in scadenza a giugno).