La rosa della vendetta ultima puntata 17 novembre: colpo di scena Gulcemal, finale commovente

La Rosa della Vendetta, anticipazioni e spoiler sull’ultima puntata: colpo di scena in vista per Gulcemal, cosa accadrà il 17 novembre.

La Rosa della Vendetta, telenovela turca che porta sullo sfondo dinamiche drammatiche e sentimentali, sta volgendo ufficialmente al termine. Mancano ormai pochi giorni alla ‘resa dei conti’, e prima che il gran finale vada in onda il 17 novembre su Canale 5 arrivano interessanti spoiler e anticipazioni che fanno sapere si tratterà di un finale strappalacrime.

Nelle ultime puntate in onda queste settimane abbiamo visto un epilogo poco felice per Gulcemal. Ibrahim voleva a tutti costi che Deva rinunciasse all’amore Şhain e alle conseguenti nozze, ma la giovane si rifiuta facendogli sapere che per lei Ibrahim sarà sempre importante ma non per questo rinuncerà all’uomo che ama. Nella puntata di domenica 10 novembre le cose però cambieranno e la donna con una lettera fa sapere a Gulcemal che non si vedranno più.

Ma è la puntata di domenica 17 novembre che ci interessa maggiormente. Andando più avanti nel tempo con la narrazione, a posizionandoci sulla linea temporale che vede la messa in onda dell’ultima puntata della serie, scopriamo tutte le anticipazioni che ci attendono nell’ultimo ‘atto’.

Come finisce La Rosa della Vendetta: il gesto di Gulcemal spiazza tutti

Nell’ultima puntata de La Rosa della Vendetta, in onda domenica 17 novembre, a chiudere il cerchio sarà un colpo di scena decisamente inaspettato. Preso dalla delusione, dopo che Deva gli ha detto di non poter continuare a stare insieme, Gulcemal compie un gesto disperato.

L’uomo chiederà a sua madre Zafer di raggiungerlo su una scogliera; alla donna chiederà se lo abbia mai voluto bene e quest’ultima gli dirà di no. A quel punto si lascerà cadere dal precipizio. Tutti daranno per certa la sua morte, e nel frattempo si verrà a conoscenza del fatto che prima di compiere questo tragico gesto, l’uomo aveva redatto un testamento. In esso si leggerà che il suo patrimonio sarà lasciato alla sorella Gulendam, una parte dei soldi sarà destinata alle cure per Armagan affinché possa recarsi in Svizzera per sottoporsi a una serie di cure sperimentali per ritornare a camminare; mentre a Deva, Gulcemal lascerà una marca di tessuti a suo nome.

Si assisterà poi a un salto temporale. Dopo ben 5 anni dalla scomparsa dell’uomo, Gulcemal farà ritorno e scoprirà che lui e Deva avranno avuto un figlio, Cemal. Il bambino si allontanerà da casa, e sarà proprio suo padre a riconoscerlo. Dopo aver letto una lettera di Deva, l’uomo deciderà di lasciarle un indizio: lascerà nella borsa di Cemal il libro che aveva regalato a sua moglie prima di gettarsi dal precipizio. Le anticipazioni rivelano che vi sarà un felice epilogo: Gulcemal si recherà a un evento di commemorazione che porta il suo nome, e in quella circostanza, ancora incredule si precipiteranno ad abbracciarlo Deva e sua madre Zafer.