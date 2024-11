La scienza ha svelato quanti anni al massimo possiamo vivere: non leggere se sei debole

Ecco quanti anni al massimo possiamo vivere secondo la scienza: lo studio che rivoluziona il nostro modo di vivere. Solo per persone forti.

L’età massima degli essere umani attualmente è cresciuta di molto rispetto al passato. Fino a pochi decenni fa, era normale giungere al termine della propria esistenza a 50-60 anni. Oggi invece sempre più persone raggiungono il traguardo dei 100 anni.

Merito ovviamente della scienza e delle medicina che hanno reso possibile curare malattie un tempo sconosciute e fatali. Per vivere un’esistenza sana e lunga è importante fra le altre cose seguire una dieta bilanciata ed uno stile di vita sano.

La rincorsa dell’eterna giovinezza, dal punto di vista estetico, travalica inoltre i confini della cosmetica e della chirurgia plastica. Ma quanti anni al massimo è possibile vivere attualmente? A rivelarlo è un recente studio che sta lasciando tutti senza parole.

Quanti anni al massimo possiamo vivere? La risposta della scienza

Se ti sei sempre chiesto quanti anni al massimo possa vivere un essere umano è finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Ciò che ha rivelato un recente studio condotto da Gero, un’azienda biotecnologica di Singapore, e dal Roswell Park Comprehensive Cancer Center di Buffalo, e pubblicato su Nature Communications ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta.

La ricerca in questione ha stimato l’aspettativa massima di vita con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, analizzando come cambiano i parametri fisiologici nel corso dell’esistenza. In particolare, è stato scoperto chela capacità di recupero del nostro corpo diminuisce progressivamente fino a scomparire tra i 120 e i 150 anni.

I dati analizzati provengono da grandi database come NHANES e UK Biobank e dimostrano che con l’invecchiamento i tempi di recupero aumentano: si passa da due settimane a 40 anni ad oltre sei settimane per gli over 80, fino ad arrivare alla soglia dei 120-150 anni in cui si assiste alla perdita totale di resilienza, intesa come capacità del corpo di tornare a uno stato di equilibrio dopo uno stress.

A conferma dello studio, è possibile citare alcuni casi di persone vissute oltre i 120 anni. Il record assoluto di longevità appartiene a Jeanne Calment, una donna francese che ha vissuto 122 anni e 164 giorni. Al secondo posto si classifica il giapponese Jirōemon Kimura con 116 anni e 54 giorni. In Italia il record massimo appartiene ad Emma Morano, morta nel 2017 a 117 anni. Attualmente la persona più anziana vivente nel nostro Paese è invece Claudia Baccarini (114 anni).

È doveroso tuttavia specificare che, sebbene lo studio riveli un’età massima di 120-150 anni, per raggiungere tale soglia non è sufficiente condurre uno stile di vita sano, fare prevenzione e curare le malattie. Senza progressi significativi nelle terapie anti-invecchiamento, l’umanità potrebbe non riuscire nella maggior parte dei casi a raggiungere il limite dei 150 e superarlo.