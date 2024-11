La star di Hollywood gela tutti: “Ho il cancro” | A soli 47 anni

Una nuova terribile notizia ha sconvolto i fan di un’amatissima serie televisiva del passato: la nota star di Hollywood ha il cancro a soli 47 anni.

Nelle ultime ore ha cominciato a circolare sui principali mezzi di comunicazione una terribile notizia che riguarda una nota star di Hollywood. Molti se la ricorderanno per la sua partecipazione tra i protagonista di una serie tv americana molto amata, andata in onda tra il 1998 e il 2003.

Anche successivamente l’attore ha continuato a lavorare sul piccolo schermo con diverse partecipazioni in film e fiction più recenti.

A fare la tragica rivelazione ci avrebbe pensato lo stesso quarantasettenne in un’intervista rilasciata al magazine People. Ecco che cosa sappiamo finora sulle sue condizioni di salute.

La star di Hollywood gela tutti: “Ho il cancro”, la tragica rivelazione

La recente notizia a proposito della nota star hollywoodiana James Van Der Beek ha letteralmente sconvolto il mondo intero. L’attore quarantasettenne statunitense, in una recente intervista rilasciata al settimanale americano People, ha rivelato di avere un cancro all’intestino.

Come certamente ricorderete, l’attore è stato protagonista di una delle serie televisive adolescenziali più amate a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila: Dawson’s Creek. Van Der Beek nella fiction interpretava il personaggio principale, Dawson Leery, recitando al fianco di altri noti interpreti come Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e Michelle Williams (Jen).

La star statunitense sta inoltre per apparire in uno speciale della Fox intitolato The Real Full Monty, che si basa sul film britannico del 1997 e che avrà per protagonisti un gruppo di celebrità maschili che si spoglieranno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla consapevolezza e la ricerca sul cancro.

Recentemente James Van Der Beek è inoltre apparso in un episodio di Walker, il reboot di Walker, Texas Ranger, sulla rete statunitense The CW, ed apparirà anche in un film originale di Tubi che uscirà il 29 novembre. Stando dunque a quanto lui stesso ha dichiarato, il quarantasettenne al momento avrebbe deciso di non smettere di lavorare, sentendosi nel complesso piuttosto bene.

“Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia”. Ha rivelato la star a People. “C’è motivo di ottimismo e mi sento bene”. Ha inoltre aggiunto rincuorando i propri fan, i quali hanno subito accolto la notizia con grande preoccupazione.

Sotto al post pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram ufficiale, molti follower dell’attore hanno scritto parole di conforto. Alcuni utenti hanno anche condiviso la propria esperienza con il cancro per esprimere nei confronti del proprio beniamino sostegno e solidarietà.