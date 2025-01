La testa dei gamberi non andrebbe mai succhiata: il (serissimo) motivo lo spiega il nutrizionista

Cerchiamo di capire come mai è davvero importante non fare questo con i gamberi, cosa che facciamo sempre tutti! E spesso mangiamo anche.

Durante le festività il consumo di pesce aumenta in modo vertiginoso rispetto a tutto il resto dell’anno. Ecco quindi che mangiamo gamberi e gamberetti in un quantitativo importante. Ma sai che c’è una operazione che facciamo tutti noi ma che andrebbe assolutamente evitata? Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di questo.

Ovviamente, non è una decisione che abbiamo preso noi ma ci basiamo su una spiegazione data da un nutrizionista. Andiamo a vedere che cosa ha dichiarato stupendo tutti.

Gamberi, addio alle teste, non devi mai mangiarle

Molto spesso mangiamo alcuni alimenti che crediamo ci possono fare bene ma in realtà non è così, nascondono alcune insidie per la nostra salute. Ecco che tra queste troviamo il consumo delle teste di gamberi e gamberetti. Durante il periodo delle festività il consumo aumenta in modo esponenziale ed ecco che il Professor Andrea Calderón, nutrizionista dell’Universitá Europa ci indica i rischi che corriamo.

Questi crostacei sono noti per essere una fonte di minerali e acidi grassi ma non tutte le parti vanno consumate, le teste, infatti, accumulano sostanze dannose come metalli pesanti, tra i quali cadmio e mercurio. L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare, (AESAN), è dal 2011 che ha raccomandato di evitare questa pratica.

E’ anche vero che il consumo occasionale, come in tutte le cose, non comporta in rischio significativo. Solamente una abitudine molto frequente oppure un quantitativo importante può farci superare i limiti di sicurezza ed avere poi effetti dannosi per gli organi come fegato o le ossa. In modo particolare si parla delle donne in dolce attesa, dei bambini o chi ha dei problemi ai reni.

Ma come possiamo ridurre i rischi, se possibile? Un passaggio importante è quello di bollire i gamberi, in questo modo i metalli pesanti, se presenti, verranno rilasciati nell’acqua di cottura o sulla griglia. Quindi consumiamo questi crostacei in modo consapevole senza esagerare come in tutte le cose. Gli alimenti sono tutti buoni, basta non eccedere.

Ricordiamoci poi di acquistare il pesce solamente in quei luoghi che danno tutte le garanzia possibili per la sicurezza alimentare e se qualcosa come odore, o colore, non ci sembrano andare bene non consumiamoli. E’ importante variare la nostra dieta inserendo anche altri tipi di pesce, come spigole, orate e sogliole. Quindi adesso che conosci questa informazioni importante per quanto riguarda i gamberi ed i gamberetti fai attenzione!