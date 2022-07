“La vana illusione”, l’intenso e duro romanzo di Andrea Parafioriti

Casa Editrice: Bertoni Editore

«La clientela di domani bisogna crearla oggi. Ed è molto più facile di quanto si creda. Tre passaggi: far confessare un desiderio materiale, preparare il percorso per raggiungerlo, fornire il mezzo per percorrere quel tragitto e giungere alla meta, al desiderio che diventa realtà. Gli si appannerà la vista, la percezione del pericolo, la sensazione del vuoto attorno. È molto più facile di quanto si creda. Anche molto più pericoloso e vuoto di quanto si possa prevedere»: a parlare è Pietro Barozzi, il protagonista del romanzo “La vana illusione” di Andrea Parafioriti. Pietro è il cinico senior manager di una società privata di recupero crediti; il suo lavoro l’ha portato al successo e all’agiatezza ma è anche stato la sua rovina: per eccellere, infatti, ha dovuto mettere da parte la sua moralità e indossare la maschera imperturbabile di colui che non prova rimorso né pietà. Pietro è fiero di far rispettare sempre le scadenze ai debitori; utilizza qualunque mezzo per convincerli, e nel farlo non si domanda mai se chi ha davanti sia un povero disperato oppure no. Negli anni ha affinato la sua tecnica riuscendo a scovare anche il più piccolo punto debole nelle persone, e ad avvertire quando è il momento di colpire perché le difese si sono abbassate; sa essere persecutorio e spietato come pochi, e per questo è molto rispettato sul lavoro. Pietro, però, è un uomo complesso e sfaccettato, e riesce a controbilanciare la sua spregiudicata vita professionale quando è nel suo privato: con i suoi amici Andrea e Lavinia riesce a tirare fuori un lato di sé che deve rimanere in ombra quando lavora – «Le uniche due persone che non mi chiedono di essere un altro Pietro, che non mi chiedono di essere migliore né peggiore né differente. Sanno leggermi dentro e accettano che io sia quel che sono». Egli, quindi, riesce a passare agilmente dai suoi deliri di onnipotenza sul lavoro alla spontaneità dei rapporti semplici e sinceri vissuti nei suoi momenti di libertà; tale equilibrio però si rompe quando Pietro incontra Tiziana, la figlia di un debitore da cui era andato a battere cassa: a questo punto della storia l’autore ci mostra il tracollo del protagonista, incapace di avere ancora il controllo delle sue azioni ed emozioni. La vana illusione della sua invincibilità si scontra con una cruda realtà che stravolge la sua esistenza, e con un sentimento che potrebbe salvare la sua anima.

