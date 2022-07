La viabilità di Via Sant’Agostino al centro di un incontro in prefettura

Ieri, presso la prefettura di Latina, si è tenuta la Riunione sulle problematiche legate alla viabilità nella provincia.

Il tavolo sulla mobilità ha visto la partecipazione del Prefetto Maurizio Falco insieme ai rappresentanti dei comuni di Gaeta, Formia, Sabaudia, Aprilia, ai due importanti enti di manutenzione e gestione della rete stradale Astral e Anas, il comandante della Polizia Stradale di Latina e il responsabile della Provincia per la viabilità.

Nel corso del vertice è stato possibile argomentare, da parte dei delegati dei Comuni, le diverse criticità presenti sui rispettivi territori in termini di sicurezza stradale. Per il comune di Gaeta ha presenziato l’assessore alla polizia Locale Mario Paone.

L’occasione è stata utile per evidenziare e rimarcare, da parte dell’Assessore alla Polizia Locale del comune di Gaeta, lo stato di Criticità in cui versa La strada Provinciale di Via Sant’Agostino S.P.138 e il ponte di Via Sant’Agostino.

Mario Paone, assessore alla polizia Locale del Comune di Gaeta

In riferimento al primo tema l’assessore ha chiesto che venga attenzionata in maniera importante il bypass coronario stradale che collega la piana di Sant’Agostino con la località 25 Ponti, tratto frequentemente utilizzati dai turisti nel periodo estivo che risulta di proprietà della Provincia. Inoltre, la strada in questione necessità di ulteriore segnaletica, sia orizzontale che verticale, e di trovare soluzioni atte a limitare la velocità, responsabile anche la ristretta sede viaria che in diverse occasioni ha causato incidenti di natura anche mortale.

Per quanto attiene alla galleria di Sant’Agostino c’è stato un confronto con il responsabile Astral che ha garantito a breve l’indizione della gara per procedere ai lavori di messa in sicurezza.

Un proficuo tavolo di confronto con la preziosa partecipazione de Prefetto per cercare di risolvere le problematiche legate alla viabilità sul nostro territorio oltre a sensibilizzare il delicato tema del rispetto dei limiti di velocità.