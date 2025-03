Lacrime per Lino Banfi, lutto improvviso nella tv italiana

Lino Banfi si è trovato ad affrontare un lutto improvviso nella televisione italiana, lacrime improvvise che non lasciano dubbi.

Una situazione complessa da diverso tempo che porta a un addio che però spiazza nonostante tutto, scopriamo perché.

Lino Banfi è uno degli artisti più amati dello spettacolo italiano, un attore che è riuscito nel corso del tempo a raggiungere dei risultati davvero straordinari con tanti film e serie tv. Oggi però non parliamo della sua gloriosa carriera, quanto di una situazione piuttosto negativa che ci lascia spiazzati.

Le parole lasciano senza parole per un lutto che spiazza e che commuove il pubblico e non solo per la presenza di Lino Banfi al centro. Andiamo dunque ad approfondire cosa è accaduto e cosa ci ha travolto letteralmente in queste ultime ore. Una notizia che è diventata virale e che ha portato a esporsi numerosi personaggi legati al mondo dello spettacolo e non solo.

Lino Banfi in lacrime, il lutto colpisce l’Italia

È morta Nadia Cassini, attrice nota per i suoi film tra gli anni settanta e ottanta, poi scomparsa improvvisamente dalla circolazione anche in seguito a un incidente e a tanti altri problemi di salute. Da tempo lottava con un male difficile e oggi ci ha abbandonato.

Così ha deciso di pubblicare un video su Instagram dicendo le sue: “È la prima volta che faccio un annuncio sui social, non c’ero abituato e né mi voglio abituare, non è una bellissima cosa e fa male al cuore. La morte di Nadia Cassini mi ha colpito moltissimo, so che soffriva molto per un male incurabile, mi sono venuti in mente dei flash di una bella carriera, una brava ragazza. Ricordo un avvenimento con la mamma, una nobildonna americana, che venne in Italia a Livorno e non sapeva dire “colonnello” e diceva “coglionello” e la tenemmo nel film. Si meravigliò molto che portai un’orchidea a lei e una a Nadia. Dissi che era una mia abitudine quando facevo i film con le mie amiche. Ho un bel ricordo. Ciao Nadia!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Banfi (@linobanfi_ufficiale)

E vedremo quali altri personaggi dello spettacolo decideranno di esprimersi raccontando qualcosa di interessante sulla sua carriera e qualche aneddoto per cercare di vivere questo giorno così difficile ricordando Nadia con un sorriso. Perché Nadia era luce pura e così è giusto raccontarla anche a chi non l’ha mai conosciuta.