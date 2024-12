L’albero di Natale può prendere fuoco da un momento all’altro: le precauzioni per evitare il rischio

L’albero di Natale può prendere fuoco da un momento all’altro, per questo è necessario prestare attenzione anche ai minimi dettagli: le precauzioni per evitare rischi.

Le festività natalizie sono sempre più vicine e con esse il momento di addobbare le case con gli alberi, lucine e vari oggetti sparsi per le stanze e il giardino. È certamente uno dei momenti più belli e ricchi di entusiasmo per le famiglie, ma è opportuno prestare le giuste precauzioni ed eseguire i passaggi nel modo corretto per evitare rischi di incendi.

Gli incidenti domestici in casa sono pericolosi e il Natale porta un rischio maggiore a causa dell’installazione delle lucine intorno all’albero. Sono proprio queste che potrebbero causare un cortocircuito e mandare la casa in fiamme. I maggiori fattori di rischio sono fondamentalmente il surriscaldamento di lucine, soprattutto se le lampadine sono incandescenti e in contatto con materiale infiammabile.

Un altro fattore di rischio è l’albero naturale secco, che diventa estremamente infiammabile nel caso in cui non si innaffi con regolarità. Fare attenzione anche ai problemi elettrici, come prese sovraccaricate o cavi danneggiati, così come ai vari materiali infiammabili vicini agli alberi, come tappeti, tende o decorazioni che potrebbero prendere fuoco subito. Per questo è importante prendere le dovute precauzioni.

Albero di Natale: le precauzioni da prendere per evitare gli incendi

È molto importante prendere precauzioni per evitare che scoppi un incendio in casa a causa degli alberi di Natale. Per questo ci sono degli appunti da prendere per andare sul sicuro. Il primo è ricordarsi di scegliere le lucine a LED che generano meno calore rispetto a quelle normali e sono anche meno dispendiose.

Prima di iniziare a decorare l’albero è importante controllare i cavi e verificare che non ci siano danni o fili scoperti. Se non si è a casa e l’albero è acceso, l’ideale è pensare di utilizzare un timer automatico per avere maggiore sicurezza, così da assicurarsi che le luci siano spente anche di notte.

È importante anche assicurarsi che un albero naturale sia umido sempre, quindi è bene annaffiarlo con regolarità, così l’idratazione lo rende meno infiammabile. Un altro suggerimento è quello di evitare il sovraccarico, quindi non collegare troppe lucine a una presa, ma si consiglia di usare prese multiple.

Gli esperti inoltre hanno sottolineato che è molto importante tenere l’albero lontano da fonti di calore, quindi magari non metterlo vicino a caminetti o stufe o radiatori. L’ultimo suggerimento è quello di ricordarsi di non prendere lucine a casa, ma di scegliere le luci con certificazioni di sicurezza, come CE o UL.