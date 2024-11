L’amica geniale 4, chi è Irene Maiorino (la nuova Lila): l’abbiamo già vista in TV

Stasera alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda L’amica geniale 4: chi è Irene Maiorino, la nuova Lila, e dove l’abbiamo già vista.

Irene Maiorino è una delle due protagoniste de L’amica geniale 4. La celeberrima serie televisiva tratta dai romanzi di Elena Ferrante, giunta ormai alla sua quarta stagione, che debutterà in Italia sul piccolo schermo lunedì 11 novembre, alle ore 21.30 su Rai 1.

La Maiorino andrà a recitare in questo ruolo dopo un’altra talentuosa interprete, Gaia Girace, la quale ha rivestito i panni di Lila nelle precedenti stagioni, quando il personaggio era più giovane.

Ma che cosa sappiamo su Irene Maiorino a parte che si tratta di un’attrice di grande bravura? Dove l’abbiamo già vista? Cerchiamo di conoscerla meglio.

L’amica geniale 4, chi è Irene Maiorino: carriera, vita privata e dove l’abbiamo già vista

Come abbiamo anticipato, Irene Maiorino è la nuova interprete di Lila de L’amica geniale 4. Nata a Napoli il 6 settembre 1985, la Maiorino si appassiona alla recitazione fin da giovanissima. Infatti comincia a seguire vari corsi quando è ancora al liceo. Frequenta il Dams a Roma e prende parte al film del regista esordiente Andrea Zuliani L’ordine delle cose.

In questa prima fase della sua carriera si divide tra cinema, televisione e teatro. Tra i suoi ruoli più significativi troviamo senza dubbi quelli ricoperti nei film Io non ci casco e Le ragazze non piangono. La Maiorino, come abbiamo detto, acquisisce anche una notevole notorietà sul piccolo schermo. A tal proposito, ricordiamo le sue apparizioni nelle serie televisive Baciati dall’amore, 1994, Il commissario Ricciardi, Il bello delle donne… alcuni anni dopo e I bastardi di Pizzofalcone. Inoltre è stata in scena alla Biennale Teatro di Venezia con lo spettacolo di Elia Kazan Confessione Americana.

Ma è soprattutto un’altra fiction che l’ha resa celebre agli occhi del grande pubblico. Vi ricordate dove l’abbiamo già vista oltre che nelle pellicole e nelle serie tv appena citate? Ebbene sì, in Gomorra, dove ha interpretato il personaggio di Teresa, la moglie di Ciro Di Marzio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni. Dalle informazioni presenti online e dai suoi profili social non è possibile capire se sia fidanzata, sposata oppure single. Ciò che sappiamo è che, sebbene sia nata a Napoli ed abbia fra l’altro origini francesi, l’attrice vive a Roma ormai da diverso tempo. Appena può, però, cerca di ritornare nella sua terra natale a cui è molto legata.

Nel tempo libero le piace viaggiare ed ascoltare la musica, mentre sembra utilizzare i social perlopiù per lavorare. In particolare, su Instagram, dove è attiva con il profilo di @irenemaiorino, vanta più 19 mila follower. Un numero decisamente importante che testimonia il successo che questa talentuosa attrice sta avendo nell’ultimo periodo.