L’amica geniale 4, chi è la ‘geniale’ tra Lila e Elena: la verità a cui nessuno aveva pensato

L’Amica Geniale 4 debutta su Rai 1 l’11 novembre; nel frattempo una curiosità: chi è la ‘geniale’ fra Elena e Lila? La verità inaspettata.

È stata presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma la nuova stagione de L’Amica Geniale, la quarta per l’esattezza che segue passo dopo passo le vicende narrate sulla pagina scritta da Elena Ferrante. Il debutto su questi schermi è previsto per l’11 Novembre. Il quarto capitolo, Storia della Bambina perduta, vede le due attrici ormai adulte e ambientate in una Napoli completamente diversa; così come diverse saranno le dinamiche in cui saranno inserite.

A cambiare volto non è solamente la città partenopea ora ambientata negli anni ’80, che vede alternare lo scenario comprendendo anche le città di Torino e Genova; infatti, in quest’ultima stagione cambiano anche le attrici protagoniste. A debuttare al Festival del Cinema di Roma, nelle vesti di Elena Greco e Lila Cerullo, sono rispettivamente Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

I romanzi, trasposti sullo schermo, hanno raccontato un’amicizia non comune fra due protagoniste che apparentemente potrebbero apparire molto diverse. Eppure, raggiunte dai microfoni di Fanpage.it, Alba e Irene hanno un’idea molto chiara del tipo di rapporto che si è instaurato fra le due amiche d’infanzia ormai adulte.

L’Amica Geniale 4, le due attrici svelano un dettaglio a cui nessuno aveva pensato

Una delle domande che in tanti ci siamo posti guardando, o leggendo, L’Amica Geniale è stata: chi è davvero l’amica geniale fra le due? Supposizioni emerse al riguardo ne sono state diverse; ma a fornire un’interpretazione che sembra calzare a pennello con quanto visto e letto, sono state le due attrici protagoniste.

Alba Rohrwacher, che veste i panni di Elena Greco all’interno della serie, suppone e anzi crede fermamente che ‘l’amica geniale’ non sia né Elena né Lila. La ‘genialità’ di cui si parla, è la somma fra le due. La storia mette al centro un’amicizia forte, un legame quasi necessario fra Lila e Lenù, come se l’una senza l’altra non potessero esistere.

Mettendosi poi nei panni di Lenù ha rivelato: “Piano piano, entrando dentro Elena, ho notato che i pesi sono molto ben ripartiti; nel senso che anche Elena è un motore per Lila, un pungolo, una forza stimolante. Quindi credo che l’amica geniale è una e sono loro due insieme. Forse loro sono la stessa persona nell’essere una la coscienza dell’altra. Insieme si completano” – e ha poi fornito uno spoiler su quello che vedremo in questi ultimi episodi conclusivi – “Questa quarta stagione è molto interessante, gli equilibri si ribalteranno e sarà come se, attraverso Lila, Elena diventerà una donna più libera e compiuta.

Irene Maiorino che interpreta Lila Cerullo, invece, crede nella genialità istintiva della giovane; è d’accordo però con la sua collega nel confermare che le due sono legate da un legame imprescindibile: “C’è un momento in cui è Lila a dire a Elena: ‘Tu sei l’amica geniale’, e questo perché sono una la calamita dell’altra” – ha concluso.