Lampioni solari da esterno la guida per scegliere

Per un’illuminazione da esterno unica nel suo genere vale la pena considerare l’utilizzo dei lampioni solari, studiati ad hoc per illuminare in assoluta sicurezza gli spazi outdoor di piccola, media o grande dimensione. La scelta del lampione solare adeguato ruota attorno all’ampiezza dell’area, all’uso prevalente, alle esigenze, alla funzione dello spazio da illuminare. A chi ne valuta l’utilizzo, non manca il desiderio di risparmiare energia e garantirsi un abbattimento dei costi in bolletta, sfruttando una soluzione di qualità amica dell’ambiente, che non prescinde dalla gradevolezza dell’estetica.

Scopriamo i lampioni solari da esterno

L’illuminazione solare è sinonimo di rispetto per l’ambiente, praticità, efficienza energetica e risparmio economico. Caratteristiche significative, che contraddistinguono anche la gamma di lampioni solari da esterno.

I lampioni solari da esterno possono avere una semplice funzione decorativa, garantire la massima sicurezza, oppure essere deputati a illuminare le diverse aree esterne, azzerando i costi in bolletta per l’energia elettrica e quelli delle spese di allaccio alla rete elettrica.

In tema di costi anche quelli da sostenersi per l’installazione e la manutenzione sono davvero limitati. Fra gli elementi a favore è impossibile dimenticare che questo tipo di supporto può essere facilmente rimosso, e spostato con estrema rapidità da una zona all’altra, proprio perché privo di fili e cavi di allaccio a prese o impianti elettrici.

Le operazioni di installazione sono davvero molto semplici. Non resta che fissare il lampione sull’apposito paletto in dotazione, oppure assicurarlo alla parete. Completata la fase di carica della batteria, l’entrata in funzione è automatica, e viene supportata dalla presenza di sensori crepuscolari o di movimento, che scandiscono i tempi di accensione e spegnimento in completa autonomia.

In commercio sono disponibili anche modelli di lampione solare dotati di telecomando. Il dispositivo di controllo consente di programmare la luminosità e la durata costante dell’illuminazione, con inclusione o meno del sensore di movimento.

La struttura di un lampione solare di buona qualità è in grado di durare nel tempo anche 20-25 anni. Le batterie di accumulo, che raccolgono l’energia prodotta dal pannello fotovoltaico, devono essere sostituite di norma dopo 3-5 anni, una volta che hanno esaurito il ciclo di vita. Come per le batterie anche i LED, nel caso il lampione solare ne sia dotato, devono essere sostituiti, considerano che la durata media va dalle 20mila alle 50mila ore di accensione.

Solari da giardino o stradali: la scelta del lampione in base allo spazio da illuminare

Disponibili in diverse tipologie, i lampioni solari da esterno raggiungono il massimo dell’efficienza grazie all’uso dei LED, e allo sviluppo di modelli tecnologicamente avanzati, che configurano soluzioni come quelle offerte dai lampioni solari da giardino e dai lampioni solari stradali.

Se i primi vantano la presenza di un prodotto come il lampioncino a energia solare, i secondi sono la scelta ottimale per illuminare strade, piazze, parcheggi e parchi pubblici, regalando un elevato livello di sicurezza, soprattutto durante le ore notturne.

Lo spazio da illuminare è quindi il primo criterio di cui fare tesoro nella scelta di uno specifico tipo di lampione. Di norma il supporto tradizionale è mediamente in grado di illuminare una superficie di 200/210 metri quadrati. Lo spazio si riduce quando la scelta ricade sull’uso dei lampioncini da giardino, perfetti per aree ridotte come terrazze, balconi casalinghi e specifici punti del giardino. Nelle aree domestiche molto spesso si preferisce la sistemazione di gradevoli lampioncini decorativi.

Dovendo illuminare spazi medi o piccoli, vale la pena considerare l’utilizzo di fari, faretti o proiettori.

Pensati ad arte per abbattere i costi d’illuminazione urbani ed extraurbani, i lampioni solari stradali sono la soluzione perfetta per illuminare strade, piazze, parcheggi, parchi e rotonde, senza provocare inquinamento luminoso.

Il gran dispendio di energia, necessario per illuminare aree più ampie, viene annullato dall’utilizzo di soluzioni solari, che eliminano l’uso dell’illuminotecnica tradizionale collegata alla rete elettrica. I lampioni solari stradali sono sinonimo di risparmio energetico, minori costi d’installazione e manutenzione, limitato impatto sull’ambiente.

Le batterie di questi lampioni di grandi dimensioni, garantiscono l’accensione a carica completa consecutivamente per 3 notti, annullando le difficoltà del maltempo e la scarsità della luce, condizioni che impediscono il completamento delle operazioni di ricarica.

A differenza dei paletti, che supportano la sistemazione di lampioni solari di piccola e media portata, la soluzione stradale prevede l’utilizzo di pali con diametro non inferiore ai 60 mm.

I lampioncini da giardino

Per godere di un punto luce sulla terrazza, sul balcone o in giardino, considerando anche il risultato estetico, la soluzione offerta dai lampioncini solari è di sicuro interesse.

Da collocare a parete, oppure conficcati nel terreno o in un vaso grazie alla presenza del picchetto, i lampioncini irradiano una luce gradevole, regalando all’ambiente comfort, relax e atmosfere piacevolissime.

In commercio sono disponibili soluzioni dallo stile unico, a scelta fra fattezze classiche, moderne, vintage o rustiche. Grazie all’ampia gamma di soluzioni è possibile coordinarli al design prescelto per l’area esterna, giardino, balcone o terrazzo che sia.

Perfetti se sistemati per illuminare la porta di casa, il cancello d’ingresso, il patio, i lampioncini da giardino sono la proposta ideale per delimitare uno spazio calpestabile, un vialetto, mettere in luce il perimetro di un’aiuola o del prato.