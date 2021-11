Lascia il fucile da caccia incostudito, denunciato

In data 04 novembre 2021 i militari della stazione carabinieri forestali di Priverno, nel corso di un controllo dell’attività venatoria in località “la selva” del comune di Roccagorga, accertavano che all’interno di un’autovettura posteggiata in un’ area limitrofa ad un bosco e di pubblico passaggio, era presente un fucile da caccia lasciato incustodito. dopo alcuni istanti, gli operanti notavano una persona che frettolosamente alla vista dei militari si allontanava, ed una volta raggiunta veniva identificata in un 40enne di sezze che veniva deferito all’a.g. per “omessa custodia di arma da caccia e munizioni”.

Nell’occorso veniva sequestrato n. 1 fucile da caccia marca benelli cal. 12, n. 3 cartucce cal. 12 caricate a piombo spezzato, nonché è stata elevata al predetto la sanzione amministrativa per la mancata annotazione sul tesserino regionale dell’avifauna già abbattuta e rinvenuta all’interno del veicolo.