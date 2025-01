Latina Calcio, gran colpo dal Trapani: arriva l’attaccante che mancava

C’è fermento nel calciomercato anche nelle serie minori: il Latina Calcio ha preso un bomber per risalire in classifica.

Per allontanarsi dalla zona playout, il Latina Calcio ha bisogno soprattutto di goal. Con sole 19 reti fatte e 35 subite in 24 gare del girone C della Serie C, la squadra allenata da Roberto Boscaglia ha dovuto approfittare della sessione invernale del calciomercato per aggiungere una nuova punta alla rosa.

Il nuovo acquisto acquista dal Trapani, che nelle scorse ore ha esonerato il terzo allenatore in stagione (Eziolino Capuano). Si tratta di un classe 2002, interessante soprattutto dal punto di vista atletico ma senza grande esperienza. Il colpo in arrivo in prestito dal Trapani ha infatti collezionato finora solo 10 presenze, un goal e un assist. Non è il primo acquisto della sessione… Qualche anno fa, però, con la maglia dell’Acireale, in Serie D, riuscì a lasciare il segno, con 7 goal in 16 presenze.

Zuppel, nuovo acquisto del Latina Calcio

Matteo Patti, ds del club laziale, ha già preso Ekuban /dalla Turris) e l’esperto Ciciretti (svincolato, ex Napoli). La speranza è che questo terzo rinforzo possa dare maggiore smalto al reparto offensivo nerazzurro. Sui social, il club ha presentato così il nuovo acquisto: “Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare l’arrivo in prestito dal Trapani dell’attaccante Diego Zuppel, classe 2002. Giovane punta centrale di ottima fisicità Zuppel ha già maturato esperienze importanti sia in Serie D che tra i professionisti, dimostrando qualità e capacità di adattamento“.

Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili dell’Arezzo, ha finora vestito diverse maglie, tra cui quelle dell’Acireale e, appunto, del Trapani. Nativo di Castiglione del Lago, Zuppel è partito dalle giovanili del Perugia, per arrivare a quelle dell’Arezzo. Ha accumulato esperienza nella Primavera dello Spezia, poi è stato nell’U19 del Messina e del Virtus Francavilla.

E ora si parla di una possibile cessione di Mastroianni, direnzione Altamura. Anche il difensore centrale Di Renzo sembra vicinissimo a un’uscita: potrebbe unirsi presto al Venezia, squadra di Serie A. Pochi giorni fa il Latina Calcio aveva già ceduto Simone Addessi al Bologna.

Qualche settimana fa, mister Boscaglia aveva fatto capire di aver bisogno di rinforzi. “Il mercato è molto difficile“, aveva spiegato l’allenatore. “Devi per forza puntare a giocatori che non hanno fatto benissimo nel girone di andata e che cercano riscatto. Dato che i migliori costano troppo e i giovani interessanti non te li danno”.

Zuppel è il nome giusto? Il ventitreenne ha il fisico e la qualità per emergere. Potrebbe giocare come prima punta, con Ekuban alle spalle o accanto. O potrebbe fare la riserva di Matroianni, qualora il veterano dovesse non essere ceduto.