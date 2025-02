Latina, finanziata una spiaggia accessibile per persone con disabilità

Il Comune di Latina ha ufficializzato un finanziamento di 204mila euro per realizzare una spiaggia attrezzata per persone con disabilità, il progetto Tutti al mare garantirà un litorale più inclusivo e accessibile

Il Comune di Latina ha ufficializzato l’ammissione a un finanziamento regionale di 204mila euro destinato alla realizzazione di una spiaggia attrezzata per persone con disabilità. L’iniziativa fa parte della manifestazione di interesse per la Blue Economy lanciata nel novembre 2024 e ha l’obiettivo di garantire pari opportunità nella fruizione del litorale pontino.

L’iniziativa prevede la creazione di un’area attrezzata in un tratto, il B, del lungomare di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino. Il progetto comprende diverse migliorie strutturali pensate per rendere il litorale più accessibile, fruibile ma soprattutto più organizzato e decisamente quanto più lontano possibile da qualsiasi barriera.

Saranno predisposti percorsi accessibili che faciliteranno il transito, con soluzioni eco-compatibili e supporti per ipovedenti. Per garantire il massimo comfort, verranno installate postazioni ombreggiate con lettini specifici, spogliatoi e depositi per attrezzature utili alle persone con difficoltà motorie.

Inoltre, saranno predisposti servizi igienici accessibili e verranno integrate sedie speciali del tipo job, strumenti indispensabili per consentire ai bagnanti con disabilità di entrare in acqua in autonomia e senza alcun rischio.

Le sedie job: Latina per la disabilità

Le sedie job sono attrezzate in modo speciale con ruote adatte anche per la sabbia e il litorale in grado anche di appoggiarsi all’acqua del bagnasciuga. La sicurezza sarà garantita dalla presenza di un defibrillatore e di un dispositivo Seatrac, progettato per agevolare l’accesso al mare grazie all’aiuto di persone di appoggio sulla battigia.

La sindaca di Latina sulla spiaggia destinata ai disabili

“Sono estremamente orgogliosa di annunciare che il Comune di Latina ha ottenuto il massimo del finanziamento – afferma la sindaca Matilde Celentano – il progetto Tutti al Mare rappresenta un passo concreto verso una città più inclusiva. L’accessibilità alle spiagge è un diritto che deve essere garantito a tutti a maggior ragione a chi ne ha più bisogno…”

Latina per le disabilità, il progetto “Tutti al mare”

“Questo progetto migliorerà la qualità della vita delle persone con disabilità e rafforzerà il nostro impegno per un turismo sostenibile – spiega l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco – era da tempo che volevamo creare un progetto davvero speciale. E il fatto che il finanziamento sia accolto nella sua completezza ci fa capire quanto questa idea sia considerata importante e da sostenere con forza.

La realizzazione di una spiaggia accessibile a tutti non solo rappresenta un segnale forte di inclusione, ma anche un valore aggiunto per il territorio. Oltre a migliorare l’accoglienza per i cittadini con disabilità, il progetto contribuisce a rendere il litorale di Latina un punto di riferimento per il turismo accessibile, coniugando innovazione, sostenibilità e sensibilità sociale”.