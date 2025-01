L’auto del momento che tutti vogliono: costa meno di 15.000€, comfort, bassi consumi e tecnologia | Non è la Panda

Oggi è davvero complicato trovare un’auto nuova, di buon livello, a meno di 15.000 euro; c’è però un’alternativa alla Panda.

Il mercato dell’auto in Italia sta attraversando una lunga crisi. E uno dei principali fattori che hanno determinato il calo delle vendite è proprio il forte aumento dei prezzi. Negli ultimi anni, i costi d’acquisto per una vettura nuova sono cresciuti incredibilmente, raggiungendo livelli record, a fronte di un potere d’acquisto ridotto e stipendi bloccati.

Sembrano anche essere sparite le utilitarie di fascia medio-bassa: ormai tutte le auto, anche quelle meno tecnologiche e con meno optional, sono costose e quindi meno accessibili per la famiglia media. E così, quando si pensa a un’auto a basso, costo ma di buona fattura ci si rivolge a pochi modelli, tra cui la Fiat Panda “base”, in commercio a circa 16.000 euro.

Le altre auto con un prezzo simile sono la Kia Picanto (14.500 euro circa), la Citroen C3 (da 15.000 euro), la Renault Twingo (da 15.400 euro circa) e la Mitsubishi Space Star (da 15.900 euro). Ma c’è anche un’altra vettura da valutare: un’auto che a un prezzo relativamente basso riesce a offrire qualità, comfort ed eleganza.

L’alternativa alla Panda: auto di classe a meno di 15.000 euro

L’auto in questione è la Dacia Sandero Journey: una versione ben equipaggiata della Sandero, con un prezzo di partenza di 16.700 euro per la versione bifuel Eco-G 100 CV con cambio manuale. Oppure, a 17.5000 euro per la versione con motore benzina TCe 90 e cambio automatico CVT.

Una vettura che appare come un ottimo mix di comfort e stile, grazie a dettagli di classi come i cerchi in lega da 16 pollici, l’antenna shark, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera di retromarcia, climatizzatore automatico e tanti altri optional di serie. La Dancia offre però anche un’altra grande opportunità… proponendo un’altra versione della Sandero a un prezzo ancora più piccolo.

Si tratta della Dacia Sandero Streetway, che è disponibile in diverse versioni, con prezzi che partono da 13.850 euro per la versione Essential, fino a 14.500 euro circa per la Expression. La versione base della gamma Streetway è appunto progettata per offrire un buon equilibrio tra prezzo e dotazioni. Ha un motore 1.0 SCe 65 CV a benzina, cerchi in lega in acciaio da 15 pollici, interni in tessuto, display touchscreen, sensori di parcheggio posteriori e ESP con hill start assist.

Inoltre ha il controllo della pressione pneumatici (indiretto), i retrovisori esterni manuali, lo specchietto retrovisore interno con antiabbagliamento manuale e l’avviso superamento linea con Lane Keep Assist. Ecco dunque un’auto che costa meno di 15.000 euro ma riesce a fornire dotazioni in più rispetto alla Panda base. La Dacia Sandero Streetway Essential rivela anche consumi relativamente bassi per una vettura della sua categoria. Con il motore 1.0 SCe 65 CV a benzina, il consumo medio dichiarato è di circa 6.6 l/100 km…