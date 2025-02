Lavatrice: il segreto per non sprecare l’acqua è uno. La tua bolletta finalmente ti sorriderà

Scopriamo insieme come possiamo risparmiare in modo significativo sul consumo di acqua con la lavatrice. Rimarrete sorpresi è facilissimo!

In questo periodo dove tutto è aumentato cerchiamo di risparmiare, quando possiamo. Motivo per il quale la lavatrice la facciamo sempre piena, anche perché l’ambiente poi ne risente, oltre che il nostro portafoglio. Noi però oggi ti vogliamo svelare un piccolissimo segreto, anzi più di uno.

Si perché ti vogliamo dire che lavare tutto quello che ci occorre ma senza sprecare un quantitativo di acqua eccessivo. Ti starai chiedendo in che modo vero? Scopriamolo insieme!

Altro che consumo di acqua eccessivo con la lavatrice, fai così

In casa tutti noi abbiamo la lavatrice, un elettrodomestico che ci permette di lavare in pochissimo tempo tutto quello che ci occorre. Immagina a non averla e lavare tutto a mano come facevano le nostre nonne! Sarebbe da impazzire ai giorni d’oggi. Ma spesso, quando accendiamo la lavatrice non facciamo caso a piccoli dettagli.

Si perché siamo abituati ad utilizzarla senza pensare troppo. Noi oggi ti vogliamo indicare alcune cose che é bene controlla per evitare di sprecare acqua e risparmiare, al tempo stesso, in bolletta. Come prima cosa ti diciamo che se stai per acquistare una nuova lavatrice, controlla sempre il suo consumo idrico, oltre che la classe energetica.

Un tempo l lavatrici utilizzano anche 120 litri di acqua, che al giorno d’oggi si sono ridotti fino ad un terzo. Ma se noi ti diciamo che puoi lavare anche con appena 40 litri con le nuovissime lavatrici? Sembra un sogno vero? Se non abbiamo una di queste nuove possiamo però fare attenzione ad alcuni dettaglio.

Come prima cosa, evitiamo sempre i carichi mezzi vuoti. Risparmiamo sia sulla corrente che sull’acqua. Attendiamo il massimo del carico, senza esagerare, e poi facciamo partire. Secondo consiglio, non mettiamo il prelavaggio se non serve. Questo passaggio utilizza un quantitativo di acqua extra.

È perfetto se dobbiamo lavare di capi molto sporchi che dobbiamo pre trattare, in tutti gli altri casi escludiamolo. Terzo consiglio. Controlliamo la durezza dell’acqua. Spesso, proprio in base a questo dato, dobbiamo modulare il dosaggio del detersivo. Così facendo consumiamo meno acqua.

Ultimo, ma importantissimo, controlliamo il risciacquo. Se facciamo la lavatrice nel modo corretto ma ci dimentichiamo i panni, anche per una giornata interna, questi prendono cattivo odore. Ecco quindi che dobbiamo fare un giro di risciacquo e consumiamo acqua che non sarebbe servita.

Quindi cerca di togliere sempre i capi una volta terminato il programma, in questo modo non prenderanno nessun cattivo odore. Come vedi non è poi così difficile risparmiare con la nostra lavatrice. Siamo certi che dal prossimo lavaggio inizierai a farci caso!